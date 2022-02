Valentinstag mal anders – Couch Gaming

Scott Pilgrim Coop © Ubisoft, Screenshot: DailyGame

In den letzten Jahren ist das Genre der Couch Cooperative Games etwas zurück gegangen. Aber es gibt noch immer einige Goldstücke auf dem Gaming Markt mit denen das gute Alte Couch Gaming wieder Spaß macht. Von Racing Games, Sport Spielen bis hin zu Adventures, hat man hier noch immer eine coole Auswahl.

Overcooked – Couch Gaming oder auch Cooking

Overcooked ist eines dieser Couch Gaming Spiele welche nicht nur sehr viel Spaß bringen können, sondern vermutlich auch ein großes Maß an Frust. Denn in diesem Koch Spiel muss man sich wirklich organisieren. Wer schneidet das Gemüse? Wer das Fleisch? Und wer richtet an? Das will gut abgesprochen sein.

Wer es gerne etwas makabrerer mag, kann sich ja mal Cannibal Cuisine ansehen. Das ist im Prinzip wie Overcooked nur eben mit Menschenfleisch im Topf. Das würde doch zum romantischen Valentinstag passen. Man hat sich doch zum fressen gern. Oder?

Rocket League – Couch Gaming im Split Screen

Eines der erfolgreichsten Spiele der letzten Jahre ist ohne Zweifel Rocket League. Das Auto Fußball Spiel hat es innerhalb kürzester Zeit zu einem Turnierfähigen Spiel geschafft und ist ein weltweites Phänomen. Seit es damals auf der PlayStation 4 erschienen ist, sind die Spielerzahlen nie abgerissen sondern konstant geblieben und mit dem Free2Play Launch sogar gestiegen.

Rocket League bietet für Couch Gaming die Option des Split Screens. Man kann also zu Zweit am selben Match und selben Fernseher teilnehmen. Ob man sich da mit anderen Spielern online misst oder sich gegenseitig herausfordert, sollte man davon abhängig machen wie man den restlichen Valentinstags Abend verbringen will.

Wo wir gerade bei Autos und Streit sind: Mario Kart

Ich denke nicht dass ich zu Mario Kart noch viel sagen muss. Es ist mitunter eines der legendärsten und ältesten Couch Gaming Erlebnisse. Dieses Spiel zusammen mit anderen Mario Klassikern macht in Gesellschaft auf der Couch einfach immer Spaß. Mario Party, Mario Tennis, Golf und weitere Spiele aus der Familie.

Allerdings heißt es bei diesen Spielen immer, dass sie gerne Freundschaften auf Pause setzen. Was das für euch am Valentinstag bedeuten kann, dürft ihr selbst entscheiden.

WORMS – Wenn ihr etwas austragen wollt

Wenn euer Valentinstag vielleicht mit einer kleinen Diskussion begonnen hat, dann wollt ihr diese eventuell beim Couch Gaming austragen. Und dafür bieten sich Spiele aus der WORMS Reihe eigentlich sehr gut an. Zumindest wenn ihr es gern gleichermaßen taktisch wie lustig austragen wollt. Denn die kleinen Würmer führen auf die witzigste und explosionsgewaltigste Art Krieg.

Bis auf den neuesten Teil der Reihe “Worms Rumble” lassen sich alle Games zu Zweit auf der Couch spielen. Welchen ihr dabei wählt ist wirklich egal, da sie gleichermaßen Spaß machen.

Super Smash Bros. – Stellvertretend für Prügel Couch Gaming

Im laufe der Jahrzehnte gab es stets ein Genre mit dem man auf der Couch beim Gaming jeden Konflikt austoben konnte. Die guten alten Prügelspiele. Mortal Kombat. Tekken. Street Fighter. Und Stellvertretend für das ganze Genre steht hier das erfolgreichste Prügelspiel aller Zeiten. Super Smash Bros von Nintendo.

Super Smash Bros ist nicht nur gefüllt mit den beliebtesten Charakteren der Spielgeschichte, sondern hat auch ein sehr forderndes und schnelles Gameplay. Wenn man ein Prügelspiel sucht, dass bei Laune hält. Dann dieses. Aber ob der Valentinstag davon profitiert ist fraglich.

Scott Pilgrim vs. The World – Couch Gaming im Side Scroller

Auch wieder ein Spiel als Genre Vertreter. Scott Pilgrim vs. The World ist ein Side Scroller und Beat-em-Up Spiel. Dieses Couch Gaming Genre ist so weit verbreitet und in so vielen Formen zu finden. In diesem Fall spielt man sogar einen Film nach, der als Liebes-Action-Comedy gewertet werden kann. Also sogar passend zum Valentinstag.

Solltet ihr es nicht so mit Romantik haben und pure Action bevorzugen, wäre in diesem Genre BROFORCE der coolste Vertreter. Mit Actionhelden aus den 80er Filmen von Schwarzenegger, Stallone und Co.

It Takes Two – Preisgekröntes Couch Gaming Adventure

Wie kann es eine Couch Gaming Liste geben ohne dieses Spiel. Und vor Allem am Valentinstag. It Takes Two ist nicht nur ein preisgekröntes und großartiges Couch Coop Erlebnis, sondern eine wunderschöne Liebesgeschichte, welche man da als Spieler zu Zweit durchspielen muss. In wirklichem Teamplay, bei dem jede:r eine eigene Aufgabe zu erfüllen hat.

Wenn ihr wirklich Liebe und Gaming am heutigen Tag vereinen wollt, dann ist dieses Spiel das perfekte Go-To. Es ist eines der innovativsten und gelungensten Games der letzten Jahre und immer einen Ausflug wert.