Until Dawn Remake mit Problemen auf dem PC

Das Remake von Until Dawn (ursprünglich entwickelt von Supermassive Games) hat mit verschiedenen Problemen zu kämpfen, die den Spielern viel Ärger bereiten. Im Vergleich zu anderen PlayStation-Spielen, die Sony auf Valves Plattform veröffentlicht hat, leidet der Titel unter einer niedrigen Spielerzahl. Das Horror-Game wurde 2015 für die PlayStation 4 veröffentlicht und erhielt 2024 ein komplettes Remake mit der Unreal Engine 5. Das Spiel handelt von acht Freunden, die die Nacht in einer Hütte überleben müssen, um sich vor endlosen Albträumen zu schützen. Dabei können die Entscheidungen der Spieler die Geschichte komplett verändern. Das Remake weist zwar einige Änderungen gegenüber dem Original auf, ist aber größtenteils identisch.

Leider sind die Fans der Meinung, dass das Remake einige Probleme aufweist, die sie dazu veranlassen, das Spiel auf Steam negativ zu bewerten. Laut der Tracking-Website SteamDB erreichte die Neuauflage von Until Dawn am Veröffentlichungstag einen Höchstwert von nur 2.067 gleichzeitigen Spielern auf Steam. Im Vergleich zu anderen PlayStation-Spielen, die auf den PC portiert wurden, wie Ghost of Tsushima und God of War, ist diese Zahl sehr niedrig. Zu letzterem haben wir auch ein ausführliches Review veröffentlicht. In mehreren Rezensionen auf der Steam-Seite des Spiels werden verschiedene Gründe dafür genannt. Raytracing und DLSS funktionieren nicht, der Soundtrack wurde geändert und es gibt Grafikprobleme.

Folge uns bei Google News

Until Dawn Remake mit holprigem Start auf Steam

Andere Rezensionen heben hervor, dass auch die umstrittene Anforderung eines PSN-Kontos ein negativer Punkt ist. Ballistic Moon hat die Steam-Seite von Until Dawn aktualisiert, um auf die verschiedenen Probleme hinzuweisen. Spieler werden gebeten, technische Probleme oder Bugs per E-Mail zu melden und dabei die Plattform, die Spielversion und die PC-Spezifikationen anzugeben. Zudem wurden einige wiederkehrende Probleme angesprochen, wie die Fehlfunktion der HDR- und AMD-FSR-Frame-Generierungseinstellungen. Allerdings wird Ballistic Moon wahrscheinlich nicht alle Probleme beheben können, mit denen die Spieler konfrontiert sind. Einige Probleme bezüglich der Grafik werden zwar behoben, aber es ist unwahrscheinlich, dass das Team den alten Soundtrack hinzufügt oder die Account-Pflicht entfernt.