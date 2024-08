Unknown 9: Awakening kommt im Oktober

Das Action-Adventure-Spiel Unknown 9: Awakening wird am 18. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und PC über Steam erscheinen, wie der Publisher Bandai Namco und der Entwickler Reflector Entertainment bekannt gaben. Das Spiel kann ab sofort in vorbestellt werden. Es ist verfügbar als Standard Edition, Deluxe Digital Edition und einer Collector’s Edition.

Tauche ein in die geheimnisvolle Welt der Unknown 9 und decke Mysterien auf, die sich direkt vor deinen Augen verbergen. Du spielst Haroona, eine Quaestorin, die mit der Fähigkeit geboren wurde, in eine mysteriöse Dimension einzutauchen, die sich mit unserer Welt überschneidet und nur als „The Fold“ bekannt ist. Auf ihrer Suche nach mächtigem, verborgenem Wissen lernt Haroona, ihre einzigartige Verbindung zum Fold zu meistern, was es ihr ermöglicht, dessen Kräfte in unsere Welt zu kanalisieren. Doch solche Macht bleibt nicht unbemerkt und Haroona wird schnell zum Ziel einer Splittergruppe namens „The Ascendants“, die das Fold nutzen wollen, um den Verlauf der Menschheitsgeschichte zu verändern.

Wichtige Merkmale: