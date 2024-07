Neuer Gameplay-Trailer zu Unknown 9: Awakening

Bandai Namco Entertainment hat einen neuen Trailer veröffentlicht, der acht Minuten Gameplay aus Unknown 9: Awakening zeigt.

Der Creative Director von Reflector Entertainment, Christophe Rossignol, kommentiert den Trailer und erläutert Details zum Erkunden und den verschiedenen Kampfstilen im Spiel. Im Fokus stehen die Fähigkeiten, die Spieler schon zu Beginn freischalten können, sowie die Schattenspring-Mechanik. Diese ermöglicht es der Protagonistin Haroona, die Kontrolle über ihre Gegner zu übernehmen und sie taktisch günstig zu platzieren, um im Kampf Vorteile zu erlangen. Die Spieler können zwischen diskreten und destruktiven Herangehensweisen wählen.

Der Trailer zeigt auch einige der Schauplätze, die Haroona bereisen wird, darunter die Wüste von Mauretanien und den Dschungel von Indien. In Unknown 9: Awakening schlüpfen die Spielenden in die Rolle von Haroona, die eine besondere Verbindung zu einer mysteriösen Dimension namens Bruch hat, die sich mit unserer eigenen Welt überlappt. Haroona lernt, die Kräfte des Bruchs zu nutzen, und begibt sich auf eine globale Reise, um dieses Wissen vor Missbrauch zu schützen.

Mit seiner einzigartigen Mischung aus spirituellen Konzepten, Action-Rollenspiel-Kämpfen und einer aufgemotzten Protagonistin wirkt Unknown9: Awakening wie Banishers: Ghosts of New Eden und Forspoken. Hierbei können wir nur hoffen, dass das Game eher Banishers folgen wird als Forspoken. Denn letzteres kam bei Kritikern und Spielern gleichermaßen nur mäßig an, während Banishers gute Bewertungen einsacken konnte.

Unknown 9: Awakening erscheint diesen Herbst für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam.