Uncharted: The Lost Legacy erreicht Gold-Status

Entwickler Naughty Dog hat auf seinem Twitter-Account angekündigt, dass Uncharted : The Lost Legacy den Gold-Status erreicht hat.

Das bedeutet, dass das Standalone-Game, das 6-12 Monate nach den Ereignissen von Uncharted 4 ansetzt fertig ist. Damit geht das Game offiziell ins „Presswerk“ um rechtzeitig als Box im Handel zu erscheinen.

In der Zwischenzeit wird Naughty Dog noch einige Aktualisierungen und Bugfixes für einen Day-One-Update durchführen.

We’re proud to announce that Uncharted: The Lost Legacy has gone gold! We can’t wait to get it into your hands, beginning August 22. pic.twitter.com/SBVZJD8lQb

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) 20. Juli 2017