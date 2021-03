Streamer ,,Shroud“ enthüllt wie man Erfolg auf Twitch haben kann

Twitch: Der größte Gaming-Streaming-Dienst der Welt

Dass Twitch einmal so groß wird, wie es momentan ist, hätte sich vermutlich keiner gedacht, als die Website 2011 online ging. Nun – 10 Jahre später – ist sie eine der bedeutendsten Plattformen der Gaming-Industrie. Ob als Veranstalter von eSport-Events, als Werbefläche für neue Spiele, oder als Geburtsort für eine eigene Riege an Star-Streamern. Die Streaming-Plattform hat einiges zu bieten.

Dabei bietet Twitch im Grunde jedem Menschen die Möglichkeit, ein haushoher Name zu werden. Dass es in der Praxis oft jedoch nicht so einfach ist, ist jedoch eine andere Geschichte. Der Streamer Michael ,,Shroud“ Grzesiek ist einer derjenigen, bei denen es geklappt hat. Er hat sich das Streamen zur Profession gemacht und verdient nun damit sein Geld.

Twitch: So einfach wird man kein Top-Streamer

Und dennoch merkt auch er an, dass der Weg zum Twitch-Star bei bei weitem kein leichter ist. So hat er beispielsweise als professioneller CS:GO-Spieler zwar eine bestehende Fanbase gehabt, musste sich jedoch trotzdem noch eine erfolgreiche Marke auf der Streaming-Plattform aufbauen. Als Hauptproblem nennt er den riesigen Markt. Jeden Tag versuchen Tausende von Menschen auf der beliebten Seite erfolgreich zu werden.

Wie werde ich zum Top-Streamer auf Twitch? – Shroud betont dabei, dass es wichtig ist, sich seine eigene Nische zu schaffen und zu versorgen. Erst muss man im kleinen Rahmen Erfolg erzielen, bevor man weiter ausbauen kann. Er nennt als Beispiel Elder Scrolls Online. So gibt es enorm viele Spieler, jedoch nur weniger Streamer. So wäre es möglich sehr erfolgreich auf Twitch zu werden, wenn man genau auf ein bestimmtes Franchise, oder eine bestimmte Community abzielt.

Denn wenn jeder FIFA, GTA 5 oder Fortnite streame, ist es sehr schwer auch wirklich aufzufallen, so der Top-Streamer. Wenn ihr also auch so viel Erfolg wie Shroud haben wollt, braucht ihr eine Nische, Leidenschaft und vor allem: eine gehörige Portion Glück.

