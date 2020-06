Twitch entfernt Polizei-Emote wegen Missbrauchsbedenken

Twitch bestätigt, dass es das Polizei-Emote entfernt hat, weil es befürchtet, dass es von Benutzern missbraucht wird. Die Streaming-Plattform ist eines von mehreren Gaming-Unternehmen, die nach weltweiten Protesten Änderungen vorgenommen haben. Sony hat sich deshalb dafür entschieden, das PS5-Spiele-Enthüllungsereignis zu verschieben.

Im Gespräch mit The Verge sagte Twitch , dass der „TwitchCop„, ein Emote, das eine Zeichentrickfigur in einer Polizeiuniform zeigt, die eine Pfeife bläst, von der Website entfernt wurde, „um Missbrauch zu verhindern“. Der Twitch-Sprecher sagte auch, dass „wir unsere Richtlinien ständig evaluieren, um sicherzustellen, dass wir auf unserer Plattform aufkommende Verhaltensweisen und Sprachen ansprechen.“

Twitch hat Emotes wegen Nutzungsproblemen entfernt, wie im letzten Monat, als mehrere „einfache“ Emotes entfernt wurden, da sie für Belästigungen verwendet werden könnten. Die Entscheidung, TwitchCop, ein globales Emote, das allen Twitch-Benutzern zur Verfügung stand, zu entfernen, wird wahrscheinlich nicht so kontrovers diskutiert wie das Entfernen der einfachen Emotes. Rod „Slasher“ Breslau, ein Streaming- und Sportjournalist, twitterte, dass er „nicht einmal wusste, dass dies überhaupt ein Emote ist“, wobei viele der Antworten von Slashers Anhängern dasselbe sagten.

