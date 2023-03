Townsmen VR (PS VR2) – Game Review

Siedler hautnah erleben

Als ich die PlayStation VR2 angeschlossen hatte und so den Katalog verfügbarer Spiele durchblätterte, fiel mir dieses Game sofort auf. Townsmen VR reizte mich von der Sekunde wo ich es gelesen hatte. Da ich mit Games wie Age of Empires und Siedler durchaus groß geworden bin, war es für mich spannend, die VR Umsetzung eines solchen Aufbau Strategie Spiels zu erleben. Also bin ich da mal eingetaucht.

Townsmen VR: Die Story – Game Review

So direkt Stories haben Strategiespiele eigentlich selten. Es ist mehr eine Geschichte welche sich an Questlines voran hantiert. Reise in ein neues Gebiet, erledige dort folgende Grundvoraussetzungen oder erreiche dort folgenden Baustatus und du darfst weiter ziehen. Und so funktioniert es auch in Townsmen VR wenn man sich für den Kampagnen Modus entscheidet und sich dort durch führen lässt.

Natürlich bietet das Spiel auch die Möglichkeit direkt in ein freies Spiel einzusteigen und sich dort auszutoben. Sich selbst quasi eine Mission zu gestalten um zu sehen wie es damit läuft. Ich würde euch aber Raten, euch zunächst durch die Kampagne zu spielen, da die Steuerung eines Aufbauspiels in VR etwas tückisch sein kann. Aber dazu komme ich gleich noch genauer.

Townsmen VR: Die Steuerung kann tödlich sein – Game Review

Es ist unglaublich lustig und cool sich in Virtual Reality durch diese Welt zu navigieren. Ob man nun aus sicherer Entfernung sich einen Überblick über die ganze Insel Schafft. Um von dort aus auch immer jede:n Arbeiter:in im Auge zu behalten. Oder ob man hinein zoomt und die süßen Details des Spiels vollends zu genießen und eine schnurrende Katze aufzuheben. Es mach so richtig gute Laune. Aber Vorsicht!

Denn eben diese Steuerung von Townsmen VR kann auf gewisse Weise “tödlich sein”. Denn wenn man vergisst, dass man gerade einen Menschen hochgehoben hat und diesen versehentlich ins Meer schleudert. Oder bei einer schnellen Handbewegung mit dem Handrücken einem Fischer einen Schlag versetzt dass dieser ins Meer fliegt. Das kann dann in einem ertrinkenden Dorfbewohner enden. Diese tauchen zwar umgehend wieder auf, man fühlt sich dennoch etwas schuldig.

Die Kamera ist nicht immer dein Freund – Game Review

Warum ich die Kampagne und das damit verbundene Tutorial wirklich empfehle, ist weil die Kamera und Steuerung so ihre kleinen Macken haben. Insbesondere wenn es um den Aufbau des Dorfes geht. Da die Kamera nicht immer den idealen Winkel bietet wenn man zu bauen beginnt, sollte man sich selbst da erst in die richtige Position bringen, bevor man zum Gebäude greift, welches man gerade errichten will.

Zudem fehlt es in Townsmen VR an einer Möglichkeit, das ausgewählte Objekt nochmals richtig zu drehen. So wie man es gegriffen hat, so muss man es auch fast genau platzieren. Die Drehungen sind nur minimal möglich. Was bei dem begrenzen Platz auf den Inseln und den teilweise sehr schrägen Grundrissen der Gebäude, schnell zu Platzmangel führt. Darum erst im Tutorial üben, bevor man sich ins Freie stürzt.

Townsmen VR: Fühlt man sich wie Gott? – Game Review

Dieses allmächtige Wesen, dass Alles und Jede:n greifen kann. Durch die Gegend schleudern und im Meer versenken. Das Wesen welches Bauwerke erschaffen und nieder-reißen kann. Das muss doch ein Gott sein oder? Nicht ganz. Die Rolle die man einnimmt, ist wirklich die des aufbauenden Spielers bzw. Spielerin. Auch wenn Townsmen VR einen ganz leichten Gott Charakter hat in dem, wie man dieses Dorf observiert.

Aber, dieses Spiel zeigt ganz klar, wie genial eigentlich Black & White wäre, wenn es für die heutigen VR Technologien neu erscheinen würde. Denn wenn ich überlege, hier die selben Fähigkeiten wie damals 2001 im Gottgame von Lionhead Studios, auch so ein riesiges Wesen dass sich um mein Dorf kümmert. Dem ich Fähigkeiten lehren könnte. Welches ich auch streicheln könnte. Da kommt schon so eine Freude auf sich das mal vorzustellen.

Fazit zu Townsmen VR

Dieses Spiel macht richtig gute Laune. Es ist überraschend wie gut ein Strategie-Aufbauspiel in VR doch funktioniert. Versteht mich bitte nicht falsch. Townsmen VR hat seine Macken und in der Steuerung ist es wirklich ausbaufähig. Aber ich konnte mir partout nicht vorstellen, wie dieses Gamegenre sich tatsächlich auf der PlayStation VR2 spielen würde. Und jezt wo ich es angespielt und auf der Konsole habe, würde ich es ohne weiteres allen Strategen mit einer VR Brille empfehlen. Einfach auch weil es richtig entzückend ist, sich hinein zu zoomen und einem Koch bei der Arbeit zuzusehen. Oder den Bauarbeitern zu helfen, indem man die Baumaterialien mit der Hand zum neuen Haus hin trägt. Es hat definitiv einen Charme für sich, so ein Spiel so hautnahm mitzuerleben.

Review Wertung

8 SCORE Dieses Game gibt dem Aufbau Strategie Genre ein ganz neues Feeling. Und zeigt dass dies in VR auch sehr viel Spaß machen kann. Einzig an der Steuerung müsste man feilen. Detail-Wertung Grafik 8 Sound 8 Gameplay 9 Story 5 Motivation 9 Steuerung 7

