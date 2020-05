Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Soundtrack wird ohne diese Songs auskommen müssen

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Remastered für PS4, Xbox One und PC (Epic Games Store)

Santa Monica – Die Ankündigung von Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Remake / Remaster hat viele Fans der Serie und des Skating-Genres begeistert. Die Rückkehr einiger der am meisten verehrten Skating-Spiele war ein Grund zum Feiern, wurde aber auch leicht gezögert, was sich ändern wird. Jüngste Nachrichten zeigen, dass diese Befürchtungen etwas berechtigt waren, da sich eines der wichtigsten Elemente der Spiele verschiebt.

Der bestätigte Soundtrack zu Tony Hawks Pro Skater 1 + 2 wird nicht alle Tracks enthalten, die in den ursprünglichen Spielen von 1999 und 2000 enthalten waren. Die gute Nachricht, dass die Anzahl der entfallenen Songs nicht so hoch ist, wie viele befürchtet haben, da nur fünf entfernt wurden.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Remake: Von welchen Songs müssen wir uns verabschieden?

Die bestätigten fünf Songs sind “Cyco Vision” von Suicidal Tendencies, “Committed” von Unsane, “B-Boy Document ’99” von The High & Mighty, “Out With The Old” von Alley Life und schließlich “Bring the Noise” von Anthrax & Public Enemy. Obwohl es enttäuschend ist, dass diese Songs den Schnitt nicht geschafft haben, gab es einige frühe Anzeichen dafür, dass dies der Fall sein würde. Das Medienteam von Publisher Activision aus Santa Monica hat eine Spotify-Wiedergabeliste mit den Songs hochgeladen, die im Spiel enthalten sein würden. Die oben genannten fünf Songs waren nicht Teil dieser Wiedergabeliste, so dass viele richtig davon ausgehen konnten, dass nicht alle Titel des Original-Soundtracks von Tony Hawks Pro Skater 1 + 2 dabei sind.

What lyrics come to your head first? 🎧 Skate to songs from the era-defining soundtrack #THPS https://t.co/pwW052ooSY pic.twitter.com/9D73rg7w8W — Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 (@TonyHawkTheGame) May 15, 2020

Der Sound-Track der Skating-Spiele ist das A und O

Der Soundtrack zu den Pro Skater-Spielen wird von vielen als eines der wichtigsten Elemente angesehen. Als Tony Hawks Pro Skater 1 + 2 zum ersten Mal angekündigt wurde, fragten viele sofort, ob der Soundtrack geändert werden würde. Es ist kein Geheimnis, dass die Lizenzierung von Musik eines der größeren Probleme bei der erneuten Veröffentlichung von Spielen ist. Es gibt viele Spiele, deren Neuveröffentlichungen aufgrund abgelaufener oder geänderter Musiklizenzen geändert oder sogar gestoppt wurden. Sogar Spiele, die einfach zum Kauf angeboten werden, sind von massiven Entfernungen von Songs betroffen. Bekanntlich verlor Grand Theft Auto 4 zehn Jahre nach dem Start aufgrund der Lizenzvereinbarungen 50 Songs in seinen Radiosendern. Die Tatsache, dass Tony Hawks Pro Skater 1 + 2-Fans nur auf fünf Songs verzichten müssen, ist erheblich besser als von vielen Spielern befürchtet.

Dafür bleiben diese Titel aus dem Original erhalten (wie auf Spotify veröffentlicht):

Police Truck – Dead Kennedys

Superman – Goldfinger

Jerry Was A Race Car Driver – Primus

New Girl – The Suicide Machines

Here and Now – The Ernies

Euro-Barge – The Vandals

Blood Brothers – Papa Roach

Guerilla Radio – Rage Against the Machine

Pin the Tail on the Donkey – Naughty By Nature

You – Bad Religion

When Worlds Collide – Powerman 5000

No Cigar – Millencolin

Cyclone – Dub Pistols

May 16 – Ladwagon

Subculture – Styles of Beyond, Dieselboy, Kaos

Heavy Metal Winner – Consumed

Evil Eye – Fu Manchu

Five Lessons Learned – Swingin’ Utters

Tony Hawks Pro Skater 1 + 2 wurde zunehmend positiv aufgenommen, da mehr Gameplay-Videos veröffentlicht werden.

Welche Neuerungen erwarten uns noch?

Während der Soundtrack leider einige Schnitte enthalten wird, darunter einen der besten Tracks mit “Bring the Noise”, sind viele der mit dem Spiel verbundenen Klassiker immer noch sehr präsent. Die Fans werden weiterhin in der Lage sein, Goldfingers “Superman” zu hören, und das ist Gold wert. Bis zum Release des Spiels sind noch einige Monate. Wir sind gespannt was wir vom Publisher aus Santa Monica noch “hören” werden!

Tony Hawks Pro Skater 1 + 2 werden am 4. September auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht.