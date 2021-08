The Witcher Netflix: Fans sollten noch nicht auf Season 3 hoffen

The Witcher (Staffel 2) mit Henry Cavill als Geralt - (C) Netflix

Als The Witcher auf Netflix gegen Ende 2019 startete, konnte die Serie schon sehr schnell eine große Gemeinde an begeisterten Fans aufbauen. Schnell gab das Streamingunternehmen daraufhin bekannt, dass es eine zweite Staffel der Erfolgsserie geben soll. Und während Staffel 2 noch diesen Dezember endlich starten soll, ist eine Fortsetzung der Serie danach laut den Verantwortlichen noch nicht gewiss.

So wurde die Showrunnerin der Serie bei einem Auftritt der Television Critics Association Summer Press Tour nach einer potentiellen dritten Staffel der Hexer-Serie gefragt. Laut Lauren Schmidt Hissrich wäre eine Fortsetzung an eine bedeutende Bedingung geknüpft. Denn so gäbe es bislang noch keine ,,formelle Erneuerung” der Serie auf eine weitere Staffel.

Die Regisseurin der Witcher Netflix-Serie führt weiter aus:

,,Tatsächlich liegt mein Fokus momentan auf Season 2. Ich meine, wir haben dieses Datum, und wir veröffentlichen am 17. Dezember. Es gibt immer noch sehr viel in der Postproduktion zu tun. Also fliege ich momentan zwischen Los Angeles und London hin und her um das zu beenden. Und das ist einfach, wo gerade unser gesamter Fokus liegt. Denn wir brauchen eine wirklich großartige Season 2, um die Hoffnung auf eine Season 3 zu haben.”

Obwohl der Kommentar keine direkte Abfuhr für eine mögliche dritte Staffel der Witcher Netflix-Serie ist, muss man dennoch vorsichtig sein. In der Vergangenheit hat der Streaming-Service schon bewiesen, dass keine Serie – egal wie erfolgreich – vor einer plötzlichen Absetzung sicher ist.

Man muss hier nur an Serien wie The Dark Crystal, oder The Chilling Adventures of Sabrina denken. Beide konnten sowohl bei Kritikern als auch Fans sehr gut ankommen, fanden aber dennoch bereits kurz nach der Veröffentlichung ein jähes Ende. So wie es aussieht, muss die zweite Staffel also sehr überzeugen, damit die Serie eine Chance hat. Ob sie es schafft, kann man ab dem 17. Dezember herausfinden, wenn The Witcher auf Netflix startet.