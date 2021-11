The Walking Dead: Skybound und Ultra geben Partnerschaft bekannt

Clementine in The Walking Dead aus den Telltale Games-Spielen. - (C) Skybound

Tallinn, Estland – Skybound Entertainment gab heute bekannt, dass verschiedene Titel, darunter die The Walking Dead-Serie, Before Your Eyes und Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan, Anfang nächsten Jahres auf Ultra verfügbar sein werden.

Diese mehrjährige Partnerschaft wird Spielern auf der ganzen Welt das Beste bieten, was Skybound und Ultra zu bieten haben. “Wir werden uns zusammenschließen, um die Lücke zwischen unserer Plattform und unseren Diensten zusammen mit dem Spieltitelkatalog von Skybound zu schließen, damit Sie die enorme Veränderung im Gaming, wie wir sie alle kennen, erleben können”, so Skybound in einer Presseaussendung.

Das sagt Nicolas Gilot, Co-CEO von Ultra: „Wir freuen uns, mit Skybound Entertainment zusammenzuarbeiten und uns zusammenzuschließen, um ikonische und kommende Titel für Sie alle bereitzustellen. Wir werden in den kommenden Monaten und Jahren weiter zusammenarbeiten, um die aufregenden Titel zu enthüllen, die Skybound auf Ultra veröffentlichen wird, und um umfassend zu untersuchen, was unser Serviceangebot für die Spieleindustrie bietet.”

„Die Plattform von Ultra ist bereit, die Art und Weise, wie Spiele gekauft, geteilt und erlebt werden, zu verändern“, sagte Dan Murray, Präsident von Skybound Games. „Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Ultra und ihrer umfassenden Plattformlösung, um die Originaltitel von Skybound Games einem viel größeren Netzwerk von Spielern zur Verfügung zu stellen.“

Skybound verspricht nicht nur Titel wie die The Walking Dead-Spiele, sondern auch alle kommenden Titel für das Jahr 2022 und darüber hinaus für Ultra.

Die Walking Dead-Reihe (ehemals von Telltale)

Ultra wird jeden der The Walking Dead-Titel auf Ultra Games verfügbar haben, damit Spieler noch einmal in die Welt von Lee Everett eintauchen können (oder zum ersten Mal). Wenn Leichen wieder zum Leben erweckt werden und Überlebende vor nichts zurückschrecken, um ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten, springt man ein, um ein verwaistes Mädchen namens Clementine zu beschützen.

Die Walking Dead-Reihe umfasst die folgenden Spiele:

Season One

400 Days

Season Two

Michonne – A Telltale Miniseries

A New Frontier

The Final Season

The Walking Dead: The TellTale Definitive Series

Was ist Ultra?

Ultra ist die erste Unterhaltungsplattform, die alle wichtigen Dienste der Spielebranche unter einem Dach bietet und über einen einzigen Login zugänglich ist. Mehr dazu findet man auf Ultra.io. Vor allem lockt die Plattform mit günstigen Vertriebsgebühren für Entwickler mit 12% des Umsatzes. Bei Google, Steam und Co sind es oft bis zu 30%, die die Plattformen einnehmen.