The Outer Worlds 2: Neue Charakterbau-Elemente enthüllt

The Outer Worlds 2 bringt frischen Wind in die Charaktererstellung und bietet Spielern die Möglichkeit, kreativere und verrücktere Charakter-Builds zu gestalten. Das kommende Action-RPG von Obsidian Entertainment soll noch dieses Jahr erscheinen, auch wenn ein genaues Veröffentlichungsdatum bislang nicht feststeht. Obwohl die Entwicklung bereits vor einigen Jahren begann, gab das Studio erst Ende letzten Jahres die geplante Veröffentlichung im Jahr 2025 bekannt.

Begleitet von einem Gameplay-Trailer, der große Erwartungen schürte. Nun sorgt das Entwicklerteam für neue Begeisterung, indem es weitere Individualisierungsmöglichkeiten für Spieler enthüllt. Die Fortsetzung knüpft an das erste The Outer Worlds an, das 2019 veröffentlicht wurde und sich schnell zu einem Erfolg entwickelte. Viele Fans betrachten das Original als eines der besten Spiele von Obsidian.

Bekannt für seinen retro-futuristischen Stil und seinen düsteren Humor, der stark an die Fallout-Reihe erinnert. Das ist kaum verwunderlich, denn Obsidian entwickelte mit Fallout: New Vegas einen der beliebtesten Teile dieser Serie. Die neuesten Informationen zu den erweiterten Charakter-Builds von The Outer Worlds 2 dürften die Vorfreude auf das intergalaktische Abenteuer weiter steigern.

The Outer Worlds 2 bringt eine Menge an Verbesserungen mit sich

In einem aktuellen Interview mit IGN erläuterten die leitenden Designer Matt Singh und Kyle Koenig, dass das neue Spiel eine breite Palette neuer und vielseitiger Charakter-Building-Elemente bieten wird. Die Fortsetzung setzt verstärkt auf Synergien zwischen Fähigkeiten, Eigenschaften und Perks, um Spielern noch ausgefallenere und spezialisiertere Builds zu ermöglichen als im Vorgänger.

Besonders bemerkenswert sind neue Perks wie „Serial Killer“ und „Psychopath“, die auf einen unkonventionellen Spielstil ausgerichtet sind. Diese Ergänzungen ermöglichen es den Spielern, ihre skurrilen Entscheidungen voll auszuleben und die Eigenarten ihrer Charaktere zu unterstreichen.

Die Charaktererstellung im ersten The Outer Worlds wich bereits von anderen RPGs ab, insbesondere durch die Art und Weise, wie Fähigkeiten zusammengefasst wurden. In der Fortsetzung wird dieses System grundlegend überarbeitet und bietet nun klarer voneinander abgegrenzte Einzel-Fähigkeiten. Dadurch soll die Vielfalt an möglichen Charakter-Builds erheblich erweitert werden – vornehmlich in Kombination mit den überarbeiteten Perks.

