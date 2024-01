The Finals – Update 1.5.5 endlich ausgerollt

Noch nicht einmal zwei Monate ist The Finals auf allen gängigen Plattformen verfügbar und die Entwickler, Embark Studios, hauen ein Update nach dem nächsten raus. Diese kommen in Form von einfachen Bugfixes, aber auch Waffen-Anpassungen sowie neue Skins sind immer wieder Teil dieser Updates. Mit Update 1.5.5 ist nun ein weiteres online – und dieses war bitter nötig.

Oberste Priorität in diesem Updaten haben die Balancing-Changes. Hier hat sich Embark Studios vor allem die Waffen sowie die Gadgets vorgeknöpft. Folgende Dinge haben sich verändert:

Die Defibrillatoren und die Wiederbelebungen haben zwar nur eine klitzekleine Änderung hinnehmen müssen, jedoch könnte sich diese in bestimmten Situation als spielentscheidend herausstellen. Und zwar hat sich die Unverwundbarkeit bei beiden von 1,5 Sekunden auf 0,75 Sekunden verringert. Somit sind Spieler nur noch halb so lange nach einem Revive unsterblich wie vorher.

Im The Finals-Update hat der Revolver „.357 Revolver“ wohl die meisten Änderungen abbekommen. So wurde nicht nur die Streuung der Kugeln beim Zielen durch die Visierung verringert, es wurde auch die Start- und Endreichweite des Schadensabfalls verkürzt. Während der Schaden der CL-40 von 100 auf 110 erhöht wurde, macht die FCAR mit 25 Damage Points nun weniger Schaden als vorher. Abschließend hat man sich noch die MGL32 vorgenommen. Sie macht mit 83 Damage Points jetzt mehr Schaden (vorher 80 Damage Points).

Abseits von den klassischen Schusswaffen hat auch das Wurfmesser sein Fett wegbekommen. Die Projektilstreuung hat sich sowohl beim Fallen als auch Springen verringert. Der Guardian Turret sorgt jedoch dafür für ein wenig mehr Health, nämlich 300 statt 280. Spieler halten jetzt also auch den ein oder anderen Schuss mehr aus.

🛠️ We just rolled out another game update with some balance tweaks for weapons and gadgets, crash fixes, and an improvement to tournament matchmaking. Full notes below! 🛠️https://t.co/d7zg2TSgOB pic.twitter.com/UX57NgJ45w

— THE FINALS (@reachthefinals) January 24, 2024