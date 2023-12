“The Finals” erreicht beeindruckenden Meilenstein nach 15 Tagen

The Finals hat nur 15 Tage nach seinem Release, zuvor gab es eine Beta-Phase, einen gewaltigen Meilenstein erreicht und deutet damit auf eine mögliche lange Erfolgsgeschichte hin.

Es war ein unerwarteter Überraschungsstart am 7. Dezember für “The Finals”. Doch seitdem hat sich das Spiel zu beeindruckenden Höhen aufgeschwungen. Es hat seine Konkurrenten auf gewissen Plattformen, darunter auch Schwergewichte wie Call of Duty, im Sturm überholt und kontinuierlich an Beliebtheit gewonnen. Das Entwicklerteam erntet Lob für präzise Anpassungen im Spiel, neues Content-Material und die Verbesserung des Anti-Cheat-Systems. Ihre einzigartige Herangehensweise an das FPS-Genre scheint sich auszuzahlen.

Das Team von “The Finals” verkündete stolz, dass es bereits 10 Millionen Spieler erreicht hat – und das nur zwei Wochen nach dem Launch! Ein unglaublicher Erfolg, wenn man bedenkt, dass es bereits eine erfolgreiche Beta-Phase gab. Doch dass das Spiel in diesem Tempo solch eine Popularität erreichen würde, hatten wohl die Wenigsten erwartet. Es zeigt keinerlei Anzeichen, sich zu verlangsamen, und verspricht regelmäßige Updates und neuen Content solange es weiterhin beliebt bleibt.

Spannenderweise hat Embark Studios verkündet, dass sie keinen genauen Fahrplan für zukünftige Updates von “The Finals” veröffentlichen werden. Das erlaubt dem Entwicklungsteam, flexibel zu reagieren, ohne sich Monate im Voraus auf bestimmte Features oder Inhalte festlegen zu müssen. Einige Fans wünschen sich zusätzlichen Content wie benutzerdefinierte Spiele und mehr Skins. Während das Team diese Anfragen nicht konkret kommentiert, besteht Hoffnung auf baldige Ergänzungen, insbesondere neue Skins.

To all you 10 million contestants (!) who have entered the arena since launch — a huge THANK YOU!

❤️#REACHTHEFINALS pic.twitter.com/gD8uzWlE5f

— THE FINALS (@reachthefinals) December 22, 2023