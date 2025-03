The Finals: Update für Season 6 – Patch Notes veröffentlicht

The Finals Season 6, auch bekannt als Rising Stars, ist ab sofort auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC über Steam verfügbar. Das neue Update bringt eine Fülle von Inhalten, darunter neue Waffen, kosmetische Items, einen Battle Pass, Gameplay-Verbesserungen, Balance-Anpassungen und Fehlerbehebungen. Spieler können das Update jetzt herunterladen und die neuen Features erkunden.

Die neuen Inhalte und Features von The Finals Season 6

Team Deathmatch : Der Modus wird als permanenter Basismodus eingeführt und ist auf Karten wie Fortune Stadium, Seoul, SYS$HORIZON, Las Vegas, Kyoto und Skyway Stadium verfügbar.

Der Modus wird als permanenter Basismodus eingeführt und ist auf Karten wie Fortune Stadium, Seoul, SYS$HORIZON, Las Vegas, Kyoto und Skyway Stadium verfügbar. Neue Waffen: Minigun für die Heavy-Klasse: Eine Waffe mit hoher Feuerrate und großem Munitionsvorrat, die Spieler jedoch stark verlangsamt. ARN-220 Sturmgewehr für die Light-Klasse. CB-01 Repeater Gewehr für die Medium-Klasse.

Battle Pass: Der neue Battle Pass bietet exklusive Belohnungen und kosmetische Items.

Verbesserter Spectator-Modus: Unterstützung für hochkarätige Wettbewerbe.

Neue Privatsphäre-Einstellungen für Ranglistenturniere.

Mit der Einführung von Team Deathmatch wird der Modus Bank It aus dem Quick-Play-Rotation entfernt, da er der am wenigsten gespielte Modus in The Finals ist. Spieler können Bank It weiterhin in privaten Matches spielen, aber er wird kein Basismodus mehr sein. Embark Studios hat jedoch angedeutet, dass Bank It in Zukunft für Events zurückkehren könnte.

Esports-Integration: Major-Turnier mit $100.000 Preisgeld

Embark Studios hat angekündigt, dass The Finals in die Welt des Esports eintritt. Ein neues Major-Turnier wird im Q4 2025 stattfinden, mit einem Preisgeld von 100.000 US-Dollar. Alle Spieler können sich über Qualifikationen für das Turnier bewerben.

Patch-Notes für Season 6

Hier sind die wichtigsten Änderungen und Verbesserungen in Season 6:

Gameplay-Verbesserungen:

Anpassungen an Waffen und Fähigkeiten für ein ausgewogeneres Spielerlebnis.

Verbesserte KI und Leistungsoptimierungen.

Karten-Updates:

Anpassungen an bestehenden Karten für bessere Balance und Spielbarkeit.

UI-Updates:

Verbesserte Benutzeroberfläche für ein intuitiveres Erlebnis.

Fehlerbehebungen:

Behebung von Absturzproblemen und einigen technischen Fehlern.

