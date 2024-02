The Finals – Spielerzahlen drastisch gesunken!

Dass Spiele in puncto Spielerzahlen immer wieder Höhen und Tiefen erleben, ist nichts Neues und völlig normal. Auch ist es üblich, dass Spiele zum Release aufgrund des Hypes eine höhere Anzahl an Spielern aufweisen. Nur wenige Spiele erreichen Jahre später erst einen Peak in den Spielerzahlen. Selten haben Spiele allerdings einen so hohen Einbruch an Spielerzahlen erleben müssen wie The Finals. Während das Spiel im Dezember noch über 120.000 Spieler im Schnitt erreichte, lagen die Zahlen laut Steamcharts im Januar bereits nur bei 60.000. Gut 50 % der Spieler haben dem Spiel also schon den Rücken gekehrt. Und der Trend scheint erst einmal weiterzugehen.

The Finals – Was ist los?

The Finals ist gerade einmal zwei Monate alt und konnte vor allem zum Release für eine Menge Aufsehen sorgen. Zahlreiche Streamer und YouTuber spielten das Spiel und lockten dadurch eine Vielzahl an weiteren Spielern an. Bereits drei Tage nach Release knackte das Spiel über 240.000 „Current Players“, also Spieler, die The Finals zur gleichen Zeit spielten. Auch die durchschnittliche Anzahl an Spielern lag im Dezember noch im sechsstelligen Bereich.

Wie bereits oben erwähnt, ist es ganz normal, dass Spielerzahlen schwanken und vor allem nach Release erst einmal zurückgehen. Schaut man sich allerdings die genauen Zahlen von The Finals an, stellt man fest, dass es sich hier nicht gerade um einen kleinen Rückgang an Spielern handelt.

Wie man den Statistiken entnehmen kann, sieht man zwischen Dezember 2023 und Januar 2024 einen Rückgang um ganze 50 % der durchschnittlichen Spieler. Das ist schon ein ziemliches Brett, wenn man bedenkt, wie groß der Hype zur Veröffentlichung war. Allerdings liegt vielleicht auch genau hier der Grund für den raschen Abgang einiger Spieler, denn je größer Hype, desto größer ist auch die Erwartungshaltung. Genau diese könnte bei einigen Spielern nämlich nicht erfüllt worden sein. Das kann viele Gründe haben, von der Spielmechanik bis hin zu einzelnen Bugs, die das Spielerlebnis beeinträchtigen können.

Sind die Entwickler schuld?

Den Entwicklern die Schuld an dem Scheitern eines Spiels zu geben ist relativ einfach und ehrlicherweise auch nicht ganz falsch. Sie haben die Macht über das Spiel und können es mit ihren eigenen Entscheidungen in jede beliebige Richtung lenken – auch in die falsche. Bei Embark Studios, den Entwicklern von The Finals, hat man allerdings das Gefühl, dass sie sehr engagiert und mit einer gesunden Menge Elan an die Sache herangehen.

Seit Release haben es ganze zwölf Patches und Updates in das Spiel geschafft. Das neuste 1.6.0-Update hat auch wieder zahlreiche Anpassungen und Bugfixes mit sich gebracht. Man merkt also, dass sich die Entwickler nicht auf dem Hype ausruhen, sondern probieren, diesem gerecht zu werden. Nichtsdestotrotz kommt das bei einem Großteil der Spieler wohl nicht so an.

Zudem muss auch gesagt sein, dass die Anzahl der Streamer, welche The Finals noch im Dezember gestreamt haben, zurückgegangen ist. Während es im Dezember letzten Jahres noch über 1.000 verschiedene Kanäle gestreamt haben, lag die Zahl im Januar bereits nur noch bei knapp 730. Auch hier ist also ein Abwärtstrend erkennbar, der dafür sorgt, dass potenzielle Spieler nicht mehr so gut erreicht werden.

Gibt es Grund zur Panik?

Nein, warum auch? Probleme sind schließlich da, um gelöst zu werden. Zudem muss auch gesagt sein, dass es sich nur um die Steam-Zahlen handelt. Die Spielerzahlen der Playstation- und Xbox-Spieler ist hier nicht inbegriffen. Jedoch gibt es hier keine genauen Zahlen, auf die man sich beziehen könnte. The Finals steckt immer noch in den Kinderschuhen und Embark Studios hat genügend Zeit, das Ruder wieder herumzureißen.

Mit rund 40.000 „Current Players“ liegt The Finals derzeit immer noch in den TOP 40 der Steamcharts – vor Tekken 8 und Cyberpunk 2077. Außerdem darf man nicht vergessen, dass The Finals mit seiner Art weiterhin einzigartig ist und sich nur schwer mit anderen Ego-Shootern vergleichen lässt. Allein deshalb wird das Spiel immer eine ordentliche Menge an Spielern ansprechen, wenn auch nicht mehr so viele wie zu Release.

The Finals ist für PS5, Xbox Series X/S und Windows-PC kostenlos verfügbar.