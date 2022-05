Release-Verschiebung: Das beliebteste Spiel von Steam stellt auf UE5 um

The Day Before, ein kommendes Open-World-Survival-MMO, das derzeit ganz oben bei den Steam-Spiele-Charts steht wechselt zu Unreal Engine 5, wird aber dadurch auf den Release-Termin 1. März 2023 verschoben.

Wie IGN.com berichtet hat Entwickler Fntastic eine Erklärung veröffentlicht, dass das Spiel auf die neue Unreal Engine 5 umgestellt wird. Daher wird der ursprüngliche Release-Termin von 21. Juni 2022 nicht gehalten.

In der Erklärung heißt es:

“Millionen von Menschen haben The Day Before auf ihre Wunschliste gesetzt, was The Day Before zu einem der am meisten erwarteten Spiele der Welt macht. Wir fühlen und verstehen die große Verantwortung, der wir gegenüberstehen, und freuen uns, mit großer Dankbarkeit in unseren Herzen bekannt zu geben, dass The Day Before auf die neue Unreal Engine 5-Technologie umsteigt! das Gameplay von The Day Before noch fantastischer. In diesem Zusammenhang teilen wir Ihnen mit, dass das neue Veröffentlichungsdatum des Spiels der 1. März 2023 sein wird.”