Super Smash Bros.-Fans müssen sich wohl bis 2030 gedulden!

Schlechte Nachrichten für alle, die sehnsüchtig auf den nächsten Teil von Super Smash Bros. warten: Ein neues Spiel der beliebten Prügelreihe scheint noch viele Jahre entfernt zu sein – vielleicht sogar bis ans Ende der Nintendo Switch 2-Generation.

Im Rahmen der kürzlichen Nintendo Switch 2 Direct wurde ein neues Spiel angekündigt: Kirby Air Riders. Entwickelt wird es von Sora Ltd., jenem Studio, das auch hinter der Super Smash Bros.-Reihe steht. Geleitet wird es von Masahiro Sakurai, dem kreativen Kopf hinter allen bisherigen Smash-Titeln. Das bedeutet: Das Team, das normalerweise an einem neuen Smash arbeitet, ist aktuell mit etwas ganz anderem beschäftigt.

Werbung

Was bedeutet das für die Entwicklung von Super Smash Bros.?

Sora Ltd. ist traditionell kein Studio mit mehreren Projekten gleichzeitig. Wenn also an Kirby Air Riders gearbeitet wird – und das Spiel soll noch 2025 erscheinen – dann dürfte ein neues Smash Bros. höchstens in der Vorbereitungsphase (Vorproduktion) sein. Ein Release vor 2028 oder 2029 wirkt daher extrem unwahrscheinlich. Eher 2030.

Wie lange dauert die Entwicklung normalerweise?

Smash Bros. für Wii U und 3DS erschien 2014.

Super Smash Bros. Ultimate folgte 2018.

Dazwischen lagen nur vier Jahre , in einer Zeit, in der Spiele deutlich schneller entwickelt wurden.

, in einer Zeit, in der Spiele deutlich schneller entwickelt wurden. Nach Ultimate folgte ein mehrjähriger DLC-Support, was die Arbeit an neuen Projekten weiter verzögert hat.

Warum war die Enthüllung von Kirby Air Riders ein Dämpfer für Smash-Fans?

Dass Super Smash Bros. bei der Switch 2 Direct nicht auftauchte, war schon enttäuschend. Doch die Tatsache, dass Sakurai und sein Team mit einem anderen Spiel beschäftigt sind, bedeutet nun klar: Es gibt aktuell keinen neuen Smash-Teil in aktiver Entwicklung.

Vielleicht wird Nintendo die Wartezeit mit einem Remaster von Super Smash Bros. Ultimate für die Switch 2 überbrücken – oder mit einer Wiederveröffentlichung eines älteren Teils aus der Reihe. Bestätigt ist bisher allerdings nichts.

Wer auf ein neues Super Smash Bros. gehofft hat, muss sich wohl noch bis zum nächsten Jahrzehnt gedulden. Die gute Nachricht? Kirby Air Riders könnte zumindest zeigen, dass Sora Ltd. weiterhin kreative Energie in neue Projekte steckt. Die schlechte? Smash-Fans stehen vor der längsten Wartezeit in der Geschichte der Serie.