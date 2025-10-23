Super Mario Galaxy 1+2 führt die Verkaufscharts schon im Monat vor der Veröffentlichung an!

Manuelhat seit dem NES keine Nintendo Konsole ausgelassen und deshalb zahlreiche Videospielreihen, wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an gespielt. In den Jahren haben sich aber auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft in sein Nintendo Wohnzimmer dazugesellt. Er betrachtet jedes Videospiel als eigenes Kunstwerk, welches es zu verstehen gilt. Aus diesem Grund beschränken sich seine Lieblingsspiele auf kein spezielles Genre.

Super Mario Galaxy 1+2 ist endlich in einer grafisch und inhaltlich überarbeiteten Version für die Nintendo Switch erhältlich. Das Spiel ist nicht nur ein Fanfavorit, sondern gehört zu den bestbewerteten Videospielen aller Zeiten! Zudem ist Super Mario Galaxy 2 das erste Mal seit der originalen Nintendo Wii Version auf einer anderen Konsole erschienen. Es war also damit zu rechnen, dass sich diese Titel sehr gut verkaufen werden. Allerdings hat alleine das physische Bundle alle anderen im Vormonat erschienenen Videospiele überholt. Und das obwohl Super Mario Galaxy 1+2 erst im Oktober erschienen ist.

Wie ist das möglich?

Die Verkaufszahlen der Videospiele, welche in den USA auf Nintendo Konsolen verkauft worden sind, wurden für September vom 31.08.2025 bis zum 04.10.2025 gezählt. Da der Titel am 02.10.2025 erschienen ist, fällt dieser Super Mario Galaxy 1+2 auch in den September. Damit lassen diese beiden Videospielklassiker alle anderen Neuerscheinungen wie EA SPORTS FC 26, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, NBA 2K26 und Sonic Racing: CrossWorlds hinter sich.

Die Gap ist noch viel größer

Es ist zudem hinzuzufügen, dass Nintendo keine Zahlen ihrer digital verkauften hauseigenen Videospiele veröffentlicht. Bei allen anderen Videospielen, welche von Third-Publishern stammen, sind die digitalen Verkaufszahlen, wie auch die physischen mit eingeflossen. Das bedeutet, dass nur das physische Bundle von Super Mario Galaxy 1+2 gezählt wurde und trotzdem alles hinter sich lässt.

Was zeichnet die Super Mario Galaxy Reihe aus?

Gründe dafür gibt es viele: einzigartiges Leveldesign, überraschendes Gameplay mit präzisester Steuerung, die tiefgründigste und herzlichste Story aller Super Mario Titel und einem epischen, orchestralen Soundtrack, welcher dem Weltraumsetting gerecht wird. Hinzu kommt noch der Schwierigkeitsgrad der gleichermaßen Anfänger wie Fortgeschrittene unterhält und fordert. Hier geht es zu unseren Reviews zu Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2, welche jeder Videospieler einmal gespielt haben sollte.

Man darf auch nicht vergessen, dass Nintendo die Reihe erweitert und nächstes Jahr einen Kinofilm präsentieren wird, welcher Super Mario Galaxy heißen wird. Super Mario Galaxy wird damit noch viel größer den je werden. Das All kennt keine Grenzen.

