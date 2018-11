Die Macher von „Ich einfach unverbesserlich“ möchten gemeinsam mit Nintendo einen Super Mario-Animationsfilm auf die Reihe bekommen. Derzeit wird über die beste Vorgehensweise diskutiert.

In einem Variety-Profil-Bericht von Chris Meledandri, seines Zeichens CEO von Illumination Animation, enthüllte er, was seiner Meinung nach mit der 1993-Live-Action-Adaption von Super Mario Bros. mit Bob Hoskins schief gelaufen ist. Er glaubt, dass die Filmemacher von damals nicht ausreichend mit Nintendo zusammengearbeitet haben. Diesen Fehler möchte man beim geplanten Animationsfilm unbedingt vermeiden, indem er direkt mit Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto an einem Tisch sitzt.

„Wir halten ihn bei der Erstellung dieses Films im Mittelpunkt“, sagte Meledandri gegenüber Variety. „Ich habe selten gesehen, dass dies bei Anpassungen so passiert, bei denen die ursprüngliche kreative Stimme so angenommen wird, wie wir Miyamoto umarmen. In Hollywood gibt es eine Geschichte von Menschen, die glauben, dass sie es besser wissen als die Personen, die für eine Immobilie verantwortlich sind. Ich habe diesen Fehler schon einmal gemacht. “

„Es ist eine ehrgeizige Aufgabe“, fuhr Meledandri fort. „Die Herausforderung besteht darin, Dinge zu übernehmen, die in ihrer ursprünglichen Form so dünn sind, und Tiefe zu finden, die nicht die Beeinträchtigung dessen einschließt, was Generationen von Fans an Mario lieben, aber sie fühlt sich auch organisch in der Ikonographie und kann eine Drei-Akt-Struktur unterstützen.“