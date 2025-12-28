Super Mario auf der PlayStation wäre Apokalypse laut Ex-PlayStation Boss

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Es sind seltsame Zeiten in welchen wir uns befinden. Früher war es so, dass es mehrere Konsolenhersteller gab, welche in Konkurrenz zueinander standen, und jeder Exklusivtitel hatte, welcher nur auf der jeweiligen Plattform Zuhause gewesen waren. Super Mario war nur auf Nintendo, God of War auf der PlayStation und Halo auf Xbox Konsolen. Heute sieht diese Welt ganz anders aus. Dazu äußerst sich der PlayStation Chef Shawn Layden.

Neues Zeitalter

Im modernen Zeitalter der Videospiele hat sich einiges verändert: Microsoft beginnt ihre Titel auf der PlayStation von Sony statt exklusiv auf ihrer Xbox herauszubringen. Sony hingegen wagt den Schritt deren Titel auf den PC zu portieren. Und was macht Nintendo? Nintendo bleibt standhaft: Super Mario Titel erscheinen noch immer exklusiv bei Nintendo.

Werbung

War Nintendo tatsächlich nie woanders unterwegs?

Super Mario oder The Legend of Zelda kann man sich schwer auf einer fremden Konsole vorstellen. Es gab zwar in Nintendos langer Geschichte einige Ausnahmen wie Mobile Games, Arcade Titel und auch Titel auf Philips CD-i. Allerdings waren das alle keine klassischen Konkurrenten für Nintendo Konsolen, wie eine Xbox oder PlayStation.

Was wäre wenn?

Sollte so etwas unvorstellbares jemals passieren, hat der ehemalige PlayStation Chef Shawn Layden eine Antwort darauf. Er meint, dass sollte Mario jemals auf einer PlayStation erscheinen, würde dies die Apokalypse sein. Das wäre als ob Katzen und Hunde zusammenleben würden. Auch könne er sich kein Uncharted auf keiner anderen Konsole als der PlayStation vorstellen. Exklusivtitel würden deren Heimkonsolen erst zum singen bringen. Dennoch denke er nicht, dass jedes Videospiel ein Exklusivtitel sein muss. Aber er findet, dass Plattformunternehmen wie Nintendo und Sony einen hohen Markenwert durch deren starken Exklusivtitel besitzen.

Die wahre Stärke von Exklusivtiteln

Zudem spricht er den Elefanten im Raum an. Multiplattform-Titel haben ihre Defizite, da diese sich immer nur am kleinsten gemeinsamen Nenner orientieren können. Bei Exklusivtiteln hingegen könnten alle Möglichkeiten einer einzelnen Konsole vollends ausgeschöpft werden.

Werbung

Quelle: PauseforThought

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!