Super Mario 64: Fan dürfte ein 30 Jahre altes Geheimnis endlich gelöst haben!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Seit fast drei Jahrzehnten beschäftigt eine ungelöste Sache in Super Mario 64 seine Fans: die mysteriöse Inschrift auf einer Plakette im Videospiel. Offenbar dürfte das Rätsel nun endlich gelöst sein. Denn eine computergestützte Analyse der Plakette wurde durchgeführt und das Ergebnis ist alles andere als das, was die Fans bisher vermutet haben.

Wo ist die Plakette im Spiel?

Seit Super Mario 64 auf den Markt kam, haben Fans gerätselt, was auf der Plakette stehen könnte, die man im Vergleich zu allen anderen Schildern im Spiel ausnahmsweise nicht lesen kann. Es handelt sich um die Plakette auf der sternförmigen Statue im Brunnen des Innenhofs von Prinzessin Peachs Schloss.

Die Vermutung

Aufgrund der niedrigen Auflösung von nur 32 × 32 Pixeln konnte der Text, bei dem es sich offenbar tatsächlich um eine Inschrift handelt, nicht erkannt werden. Fans glaubten, „L is Real 2401“ zu erkennen. Das vermutete L wurde dabei mit Luigi in Verbindung gebracht, der ursprünglich als Charakter für den Videospielklassiker vorgesehen war. In der fertigen Version ist Luigi aber komplett verschwunden. Viele Fans glaubten lange Zeit, dass man Marios Bruder freispielen kann. Ein Hinweis darauf sollte die Plakette sein. Dies dürfte sich nun als absoluter Mumpitz herausgestellt haben.

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Die umgekehrte Methode

Nun hat ein smarter Programmierer eine ungewöhnliche Methode angewandt, um das uralte Rätsel zu lösen. Anstatt die unscharfe Textur hochzuskalieren wie es schon viele vor ihm gemacht haben, hat er unterschiedliche Fonts und Formatierungen herangezogen und diese verkleinert um damit Vergleiche mit der Vorlage herstellen zu können. Allein das erste Wort musste anhand von mehr als 1,2 Millionen Möglichkeiten ausgewertet werden.

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Was steht auf der Tafel?

Ein paar Millionen mögliche Kombinationen später wurde die vermutlich richtige oder eine zumindest sehr ähnliche Schriftart entdeckt: Palatino Bold Italic. Deren Buchstaben wurden anschließend herunterskaliert um die Ähnlichkeiten mit der Vorlage zu untersuchen. Bei der aufwendigen Untersuchung kam man schließlich auf folgendes Ergebnis:

Eternal Star We Hope So

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Damit dürfte eines der ältesten Super Mario Rätsel auch ohne Mithilfe von Nintendo gelöst worden sein.

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Quelle: x.com via Marionova64, x.com und x.com via supermochi64