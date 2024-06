Sunset Overdrive: PS5-Port immer noch nicht in Sicht

Sunset Overdrive, einer der am meisten unterschätzten Titel von Insomniac Games, wird leider in absehbarer Zeit weder auf die PS5 portiert noch neu aufgelegt. Das Spiel wurde 2014 exklusiv für die Xbox One veröffentlicht. Es versetzt die Spielenden in eine dystopische Welt, in der die Menschheit durch einen verseuchten Energy-Drink zu zombieähnlichen Kreaturen mutiert ist. Es ist die Aufgabe des Protagonisten, die Überlebenden zu versammeln und sich gegen die Horden zur Wehr zu setzen – mit fantasievollen und improvisierten Waffen, die von der Ratchet-&-Clank-Reihe von Insomniac beeinflusst zu sein scheinen.

Bei seiner Veröffentlichung wurde Sunset Overdrive von den Kritikern überwiegend positiv aufgenommen, da es sich durch sein knackiges Open-World-Gameplay, seine humorvollen Texte und seinen farbenfrohen Punk-Rock-Kunststil von anderen Sandbox-Spielen seiner Zeit abhob. Bedauerlicherweise blieb das Spiel angesichts dieser Spiele letztlich auf der Strecke und verkaufte sich nur magere 1,9 Millionen Mal. Dennoch erinnern sich viele Insomniac-Fans gerne an den Titel zurück, vor allem seit es 2018 auf Steam portiert wurde. Einige dieser Fans hoffen auf eine Neuauflage des Spiels für die PS5, doch der Entwickler selbst hat kürzlich in einem Tweet zu dem Spiel die Möglichkeit eines baldigen Remakes dementiert.

We’re busy with Marvel’s Wolverine! — Insomniac Games (@insomniacgames) June 25, 2024

Insomniac arbeitet nicht an der PS5-Portierung von Sunset Overdrive

Ein User schlug vor, dass Insomniac Games eine Portierung oder ein Remaster für die PS5 machen solle, indem er die lustigen Respawn-Animationen von Sunset Overdrive kommentierte. Die Antwort von Insomniac auf diese Idee war schlicht und einfach, dass man derzeit zu sehr mit Marvel’s Wolverine beschäftigt sei. Zwar hat Insomniac eine PS5-Neuauflage von Sunset Overdrive nicht von vornherein ausgeschlossen, aber die Gerüchte um die kommenden Projekte des Entwicklers machen es sehr unwahrscheinlich, dass dies so schnell passieren wird. Nach einem massiven Leak im Dezember letzten Jahres hat das Studio mindestens fünf große Titel auf Lager, darunter das bereits erwähnte Marvel’s Wolverine, eigenständige Spiele zu Venom und den X-Men, das bereits bestätigte Marvel’s Spider-Man 3 und eine neue Ratchet-&-Clank-Fortsetzung.

Dies lässt wenig Raum für eine PS5-Version von Sunset Overdrive, sehr zur Enttäuschung der kultigen Fangemeinde des Spiels. In der Vergangenheit gab es Gerüchte, dass Insomniac eine Fortsetzung von Sunset Overdrive plante, aber das Projekt wurde schließlich eingestellt. Die Gründe dafür sind unklar. Vermutlich lag es an den schlechten Verkaufszahlen des ersten Sunset Overdrive und daran, dass es nicht gelang, die Spielewelt im Sturm zu erobern, wie es Insomniacs späteren Marvel-Titeln gelang, sowie an der Übernahme des Studios durch Sony im Jahr 2019.

Worum geht es im Spiel?

Sunset Overdrive ist ein Action-Adventure-Spiel aus der Third-Person-Perspektive, das im Jahr 2027 in einer dystopischen Metropole namens Sunset City spielt. In dieser Welt sind die meisten Menschen von mutierten Wesen namens OD (Overcharge-Drinkers) infiziert1. Du kannst die offene Welt erkunden, indem du über Gebäude springst, an Wänden entlangläufst und mit einem unkonventionellen Waffenarsenal deine Feinde besiegst.