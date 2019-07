Tim Willits, der Regisseur von Doom, Rage und Quake, wird nach 24 Jahren von seiner Position bei id Software zurücktreten. Die diesjährige QuakeCon, die jährliche Feier des Entwicklers für seine Spiele, wird seine letzte sein.

„Nach der QuakeCon werde ich meine Zukunftspläne bekannt geben, wohin ich gehe und welche neuen aufregenden Dinge ich tue. Bleib dran“, schrieb Willits auf Twitter. „Alle Spiele, die sich derzeit in der Entwicklung befinden, sind in sehr guten Händen. Mein Abschied wird sich nicht auf geplante Veröffentlichungen auswirken“, sagte er.

Willits ist seit 1995 bei id Software, als er sich mit maßgeschneiderten Doom-Levels bei der Firma bewarb. Willits arbeitete weiter an Spielen wie Quake, Quake 2, Quake 3 und Doom 3. Als das Unternehmen von ZeniMax aufgekauft wurde, blieb Willits bei id Software und war der Creative Director des modernen Doom-Remakes und der Quake Champions. Obwohl Quake Champions nicht ganz so erfolgreich war wie andere Multiplayer-Spiele, sorgte Doom für eine Wiederbelebung der Serie.

Die letzte Quakecon für Willits findet in nur wenigen Tagen statt!

Bethesda erzählte GameSpot von seiner Abreise:

„Wir möchten Tim für seine erstaunlichen 24 Jahre bei id Software danken. Er ist ein unschätzbares Mitglied des Id Software-Teams und der Bethesda-Familie, dank seiner unglaublichen Arbeit an Franchise-Unternehmen wie Quake, Rage und Doom und seit Jahrzehnten ein Fanfavorit bei QuakeCon. Wir alle hier in Bethesda wünschen Tim alles Gute für seine zukünftigen Bemühungen.“

Willits wird vom 25. Juli bis 28. Juli an der QuakeCon in Dallas, Texas, teilnehmen. Die Veranstaltung wird anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von Doom mit einer Reihe von Themenveranstaltungen und Entwicklerpanels stattfinden. Ein Großteil der Feier wird auch in Vorbereitung auf den Start von Doom Eternal am 22. November sein.

Der Abgang von Willits markiert die letzte hochkarätige Person, die id Software von Anfang an verlassen hat. John Carmack, John Romero, Tom Hall und Adrian Carmack haben das Unternehmen inzwischen verlassen.