DOOM Eternal wird am 22. November 2019 „entfesselt“. Die Hölle bricht aus. Der neue Story-Trailer sieht doch wirklich schick aus und zeigt uns die Fortsetzung von DOOM (2016).

DOOM Eternal lässt euch in die Rolle des DOOM Slayers schlüpfen – vernichtet mit mächtigen Waffen neue und klassische Dämonen in unglaublichen und nie zuvor gesehenen Welten. Erlebt bei der nächsten Generation des Egoshooters die ultimative Kombination aus Tempo und Power. Das Nonplusultra in Sachen Geschwindigkeit und Durchschlagskraft! Nehmt euren Gegner in allen Dimensionen auseinander!

Bethesda veröffentlichte via Twitter Informationen zur Collectors Edition des Spiels. Neben einen tragbaren DOOM Slayer-Helm gibt es den einjährigen Pass, welcher zwei storybasierte Erweiterungen bringen wird.