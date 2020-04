Streamerin Sweet Anita enthüllt einen schrecklichen Stalker-Vorfall

Twitch - Sweet Anita

Die beliebte Twitch-Streamerin „Sweet Anita“ hat seit Monaten mit einem ernsthaften Stalker zu tun, den sie offenbar verurteilt hatte, nachdem ein schrecklicher öffentlicher Vorfall dank der Bemühungen zweier freundlicher Fremder gelöst worden war.

Sweet Anita diskutierte ihren Stalker zum ersten Mal Ende 2019 in einer Reihe von Tweets und behauptete, er habe außerhalb ihres Hauses geschlafen und sie sogar körperlich angegriffen habe, was zur Beteiligung der Polizei an dem beunruhigenden Thema führte. Später enthüllte sie jedoch, dass ihr Stalker letztendlich freigelassen wurde – aber diese Geschichte hat Monate später eine noch erschreckendere Wendung genommen.

In einem Live-Stream vom 7. April erklärte sie, dass sie einkaufen gegangen war, als sie von ihrem Stalker verfolgt wurde, der dankenswerterweise von zwei Fremden gefasst und eingesperrt wurde, die es ihr ermöglichten, schnell zu entkommen, während sie den Mann zurückhielten.

“Er wartete vor meinem Haus, folgte mir in einen Laden und wartete dann vor dem Laden auf mich”, erklärte sie. “Als ich ihm sagte, er solle mich in Ruhe lassen und fragen, ob er ein Messer habe, antwortete er nicht. … als ich die Straße überquerte, fing er an, mich zu verfolgen. Er hat in Gästehäusern in meiner Nähe, nur zehn Minuten zu Fuß von meinem Haus entfernt, geschlafen”, fuhr sie fort. “Jedes Mal, wenn die Polizei ihn erwischte, wechselte er in ein neues Gästehaus, sodass sie nicht wussten, wo sie ihn finden könnten, wenn er vor dem Eintreffen der Polizei gegangen wäre.”

Sweet Anita: Stalker bekam Bewährungsstrafe

Nachdem Anita körperlich angegriffen wurde und monatelang verfolgt wurde, wurde Anitas Stalker schließlich mit einer Bewährungsstrafe von zwei Monaten im Gefängnis bestraft. Wenn er gegen sein Verbot verstößt, droht ihm eine Gefängnisstrafe.

 

Trotz dieses Satzes ist die Streamerin besorgt, dass der Stalker aufgrund früherer Untätigkeit des Gesetzes in dieser Angelegenheit nicht aufhören könnte – aber die Fans hoffen, dass dies schließlich zu einer friedlichen Zukunft für einen der am schnellsten aufstrebenden Stars von Twitch führen könnte.