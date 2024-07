Steam Game Recording: Einfache Aufzeichnung von Spielen

Valve hat eine spannende Neuerung für Steam-Spieler eingeführt: Die Plattform ermöglicht nun eine einfache Aufzeichnung von Gameplay-Material. Diese neue Beta-Funktion namens “Steam Game Recording” integriert die Aufnahme direkt in Steam und vereinfacht den Prozess erheblich. Bisher mussten Spieler oft auf externe Programme zurückgreifen, die oft umständlich waren und Probleme verursachten. Mit der neuen Funktion wird die Aufzeichnung zu einem integralen Bestandteil von Steam.

So funktioniert die neue Aufzeichnungsfunktion in Steam: Valve beschreibt in einem neuen Blog, wie die Funktion zur Spielaufzeichnung genau funktioniert. Du kannst Filmmaterial von deinen Spielen aufnehmen, es direkt in Steam bearbeiten und auf verschiedenen Plattformen teilen. Die Aufzeichnung läuft im Hintergrund, ohne dass du dir Sorgen um Speicherbeschränkungen machen musst. Zudem kannst du das Filmmaterial problemlos als MP4-Datei exportieren und auf andere Geräte wie dein Smartphone übertragen.

Die neue Aufzeichnungsfunktion wurde so entwickelt, dass sie möglichst wenig Computerressourcen beansprucht. Valve erklärt: “Steam Game Recording wurde mit dem Ziel entwickelt, so wenig Computerressourcen wie möglich vom Spiel abzulenken, das du gerade spielst.”

Die Funktion nutzt die Grafikkarten von NVIDIA und AMD, um Leistungseinbußen bei der Erstellung von Videoaufnahmen zu vermeiden. Falls dein System keine dieser Grafikkarten besitzt, wird die CPU zur Erstellung der Aufnahmen verwendet, was zu spürbaren Leistungseinbußen führen kann.

Steam Game Recording: Kompatibilität mit Steam Deck

Besonders beeindruckend ist die Kompatibilität der neuen Funktion mit dem Steam Deck. Alle Funktionen des Game Recording-Systems funktionieren auf Steam Deck genauso wie auf PCs. Das ist eine große Leistung, da die meisten konkurrierenden Handhelds das Gameplay nicht auf diese Weise nativ aufzeichnen können.

Die Funktion befindet sich aktuell noch in der Betaphase. Valve arbeitet daran, die Aufzeichnung so gut wie möglich zu machen. Wenn du diese neue Funktion selbst ausprobieren möchtest, kannst du dich über das Einstellungsmenü von Steam für die Betaversion anmelden. So hast du die Möglichkeit, die neuesten Features als einer der Ersten zu testen und Feedback zu geben.

Die neue Aufzeichnungsfunktion von Steam macht das Leben für dich als PC-Spieler deutlich einfacher. Du kannst jetzt Gameplay-Material direkt in Steam aufnehmen, bearbeiten und teilen, ohne auf externe Programme angewiesen zu sein. Das spart Zeit und minimiert technische Probleme. Die effiziente Nutzung von Computerressourcen und die Kompatibilität mit dem Steam Deck runden das Paket ab.