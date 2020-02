Steam erreicht Rekordwerte bei gleichzeitigen Nutzern

Am 2. Februar hat Steam seinen eigenen Rekord für die meisten gleichzeitigen Benutzer um fast 300.000 gebrochen. Der bisherige Rekord von 18.537.490 gleichzeitigen Nutzern, der vor über zwei Jahren am 6. Januar 2018 aufgestellt wurde – wegen PUBG, wurde durch die noch massiveren Zahlen am 2. Januar gestürzt, die mit 18.801.944 Nutzern ihren Höhepunkt erreichten.

Interessanterweise ging die Zahl der Spieler im Spiel trotz der Zunahme der Gesamtnutzer auf der Plattform zu diesem Zeitpunkt um etwa 1,2 Millionen zurück. Der vorherige Rekord hatte ungefähr 7.000.000 Benutzer gleichzeitig im Spiel, während der letzte Rekord nur ungefähr 5.800.000 hatte.

Steam startete ursprünglich am 12. September 2003 als relativ einfacher Client von Valve, um seine Spiele zu verbreiten und zu aktualisieren. Der derzeitige Dienst ist weit von seinen Wurzeln entfernt und bietet nun die Möglichkeit, Livestreams zu starten, große soziale Netzwerke, Marktplätze und natürlich Zehntausende von Spielen von einer ganzen Reihe kleiner und großer Entwickler zu hosten. Die hervorragenden Zahlen, die Steam jetzt präsentiert, sind ein eindrucksvoller Beweis für das beeindruckende Wachstum des Dienstes in seiner langen, kontinuierlichen Geschichte. Es wird inzwischen vielfach spekuliert, dass die Plattform selbst Valve mehr Gewinn bringt als die Spiele des Unternehmens, für deren Vertrieb der Dienst ursprünglich entwickelt wurde. Das dürfte ein offenes Geheimnis sein.

Steams bisheriger Rekord für die meisten gleichzeitigen Benutzer wurde vor allem auf der Höhe von Playerunknown’s Battlegrounds aufgestellt, auf denen derzeit der Rekord für die meisten gleichzeitigen Steam-Spieler liegt. Dies ist wahrscheinlich ein Faktor für die bisher höchste Anzahl von Benutzern und Spielern.

.@Steam has broken its record for most concurrently online users that was held for two years. Previous record was 18,537,490 users. It's still increasing!

But there's about 1 million less players actually in-game (≈5.8mil vs ≈7mil two years ago).https://t.co/D6WDHbz0B4

— Steam Database (@SteamDB) February 2, 2020