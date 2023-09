Starfield: So funktioniert der “Weltraum-Spaziergang”

Ja, der "Spacewalk" ist in Starfield möglich. Und irgendwie funktioniert es dank eines Konsolenbefehls.

Starfield: Willkommen bei der NASA in 300 Jahren. - (C) Bethesda

Starfield Fakten

Entwickler: Bethesda Publisher: Microsoft Genre: Rollenspiel Release: 06/09/2023 Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Starfield

Starfield, das neueste Rollenspiel von Bethesda, hat die Spieler mit seiner gigantischen Galaxie und aufregenden Abenteuern in den Bann gezogen. Doch es gibt eine Sache, die viele Fans vermisst haben: das Verlassen des eigenen Raumschiffs im Weltraum. Das war bisher nicht möglich, aber einige findige Spieler haben einen Weg gefunden, wie du dein Schiff im unendlichen Weltraum verlassen und die Schönheit des Alls hautnah erleben kannst. So einfach funktioniert der Weltraum Spaziergang in Starfield, wenn man am PC spielt.

Die Entdeckung wurde von Reddit-Benutzer “WeirdConcern4666” gemacht und im Starfield-Subreddit geteilt. Dieser Bethesda-Fan hat herausgefunden, wie man die Grenzen des Raumschiffs überwinden kann, um frei im Weltraum zu schweben. Dabei bediente er sich allerdings eines Tricks – er verwendete Konsolenbefehle.

PC-Spieler können in Starfield das Raumschiff verlassen!

Konkret benutzte der Starfield-Spieler die Befehle “player.setpos x 10” und “setgravityscale 0”, während er sich im Inneren seines Raumschiffs befand. Dies ermöglichte es ihm, sich im Weltraum zu bewegen und sogar auf nahegelegenen Asteroiden zu stehen. Es wäre sogar möglich, den Raumanzug auszuziehen, obwohl das Überleben im kalten und lebensfeindlichen Weltraum nur von kurzer Dauer sein dürfte. Wenn sich das Spiel “korrekt” verhaltet.

Diese Entdeckung hat das Potenzial für aufregende zukünftige Möglichkeiten eröffnet. Obwohl es derzeit nur ein Trick ist, den Spieler mit Konsolenbefehlen anwenden können, könnten solche Fähigkeiten in zukünftigen DLCs oder Updates offiziell implementiert werden. Stell dir vor, du könntest dein Schiff verlassen, um heimlich feindliche Schiffe zu entern oder äußere Schäden an deinem Raumschiff von außen zu reparieren. Die Möglichkeiten sind faszinierend und könnten die Starfield-Erfahrung noch weiter vertiefen. Die Modding-Community wird sich freuen!

Starfield ist jetzt für Windows PC und Xbox Series X/S verfügbar.