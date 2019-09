Star Wars versucht, Leia/Padmé-Handlungsloch zu reparieren

Eine der größeren Lücken in Star Wars ist, wie Leia Organa sich an ihre Mutter Padmé Amidala erinnern kann, obwohl sie zum Zeitpunkt des Todes der ehemaligen Königin noch keine Stunde alt war. Angesichts der Tatsache, dass der neue, von Disney angeführte Star Wars-Kanon versucht hat, verschiedene andere Probleme zu lösen. Und auf andere Weise die Verbindungen zwischen dem Prequel und den ursprünglichen Trilogien zu festigen.

Nicht, dass das Unternehmen es (anscheinend) noch nicht versucht hätte. Anfang dieses Jahres, nach der Veröffentlichung des Romans Queen’s Shadow, wurde ein mögliches Szenario inszeniert, in dem sich Sabe, eine von Padmes ehemaligen Magden und Lockvögeln, in den Jahren nach den Prequels der jungen Rebellion anschloss. Angesichts der Tatsache, dass diese Organisation von Anfang an von Senator Bail Organa, Leias Adoptivvater, geleitet wurde, wurde spekuliert, dass Leia glaubte, Sabe sei tatsächlich Padmé.

Die Geschichte hinter der Geschichte

Das Jahrbuch 2019 der Star Wars Adventures-Comicserie für jedes Alter bietet nun eine alternative Erklärung. In der Hintergrundgeschichte der Ausgabe entkommt eine Kleinkind-Prinzessin Leia ihrem Droiden-Kindermädchen und stößt auf ihre Adoptivmutter, Königin Breha Organa, die im königlichen Garten sitzt. Neben ihr befindet sich nicht nur R2-D2, sondern auch eine Statue von Königin Padmé Amidala. Breha erzählt ihrer kleinen Tochter alles, auch über die Klonkriege. Am Ende der achtseitigen Zusammenfassung bietet die Königin von Alderaan dann diesen potenziell saftigen Leckerbissen an:

“Leia, Liebling, ich weiß, du bist zu jung, um all dies zu verstehen … um dich überhaupt zu erinnern. Aber ich möchte, dass du dich an dieses Bild, diesem Gefühl festhaltest. Dieser Funke – der Funke. Du hast es auch.”

Wer war meine Mutter?

Dies ist mehr als nur das Auslegen der Charakterbögen von Leia Organa und Padmé Amidala in Star Wars über all die vielen Jahrzehnte und Filmsets hinweg und das Zeigen, wie stark sie parallel zueinander sind. Es ist auch mehr als nur der Versuch, eine ordentliche Darstellung darüber zu liefern, wie die Prinzessin etwas über die Königin lernen und sich von ihr inspirieren lassen könnte, die als starkes galaktisches Vorbild dienen würde, selbst wenn es nicht für die familiäre Verbindung wäre. Die Verwendung von “Bild” und “Gefühl” erinnert stark an Leias Dialog aus Die Rückkehr der Jedi, in dem sie ihrem Bruder Luke Skywalker erzählt, wie sie sich nur an Bilder und Gefühle ihrer Mutter erinnert – es könnte sehr wohl sein, dass Breha mit ein wenig metaphysischer Unterstützung der Macht diese Bildbrocken in die Prinzessin und den zukünftigen General gepflanzt hat.

Star Wars 9 wird alles verbinden

Andererseits findet hier möglicherweise auch eine etwas andere Art der Mythologisierung statt – dieser Dialog erinnert auch an die Worte der zukünftigen Generalin Leia Organa an ihre verschiedenen Widerstandsagenten in den Wochen und Monaten nach Star Wars: The Last Jedi, als sie erzählt sie sollen zu Boden gehen und neue Verbündete und Verstecke aufsuchen, um zu verhindern, dass der Funke der Hoffnung für immer in die Galaxis geht. Dies hat bereits die Grundlage für das Themenpark-Land Star Wars: Galaxy’s Edge und den allgemeinen Schub der interstellaren Angelegenheiten in Richtung Star Wars: Der Aufstieg des Skywalker im Allgemeinen gebildet – vielleicht ist Disney hier mehr daran interessiert, alle neun Haupt-Filme zu verknüpfen. Immerhin hat das J.J. Abrams vor.

