Star Wars Jedi: Survivor bald auf PS4 und Xbox One verfügbar?

Der Action-Adventure-Titel von Respawn Entertainment, Star Wars Jedi: Survivor, wurde letztes Jahr für PC und die aktuellen Konsolen PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X/S veröffentlicht. Obwohl es auf diesen Plattformen einige technische Probleme gab, hat Electronic Arts (EA) im letzten August bekannt gegeben, dass Respawn an einer Version für PlayStation 4 (PS4) und Xbox One arbeitet. Allerdings haben wir von einer PS4- bzw. Xbox One-Version von Star Wars Jedi: Survivor bisher nicht viel gehört.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum für die “Last-Gen”-Versionen steht zwar noch aus, aber es gibt Hinweise darauf, dass der Release kurz bevorsteht. Auf Twitter hat der Nutzer “Andrew Marmo @the_marmolade” entdeckt, dass Star Wars Jedi: Survivor in Brasilien bereits für PS4 und Xbox One bewertet wurde. Solche Klassifizierungen erfolgen normalerweise kurz vor der Veröffentlichung eines Spiels, was darauf hinweist, dass der Release nicht mehr weit entfernt ist.

Bisher hat EA noch keine offizielle Ankündigung gemacht, aber die Zeichen stehen gut, dass du bald auch auf den älteren Konsolen in den Genuss dieses Abenteuers kommen kannst. Die Portierung auf PS4 und Xbox One bietet vielen Fans, die noch keine aktuelle Konsole besitzen, die Möglichkeit, das Spiel zu erleben.

Star Wars Jedi: Survivor has been rated in Brazil for PlayStation 4 and Xbox One recently pic.twitter.com/2uAyrKMk4b — Andrew Marmo (@the_marmolade) June 18, 2024

Star Wars Jedi: Survivor für PS4 und Xbox One

Neben der Last-Gen-Version arbeitet Respawn Entertainment auch an einer Fortsetzung von Star Wars Jedi: Survivor. Allerdings hat Stig Asmussen, der Regisseur der ersten beiden Star Wars: Jedi-Spiele, Respawn letztes Jahr verlassen. Er hat ein neues Studio namens “Giant Skull” gegründet, wo er an einem neuen erzählerischen AAA-Action-Adventure-Einzelspielertitel arbeitet.

Im großen Review zu Star Wars Jedi: Survivor sagte unser Lukas über den Titel (8 von 10 Punkten):

“Das Spiel ist fantastisch. Es ist riesig. Es ist spannend. Kurzum: Es ist Star Wars. Survivor ist eine großartige Fortsetzung die es an manchen Stellen etwas zu gut gemeint hat. Abzug gibt es für die Bugs.”

Star Wars Jedi: Survivor ist jetzt für Windows PC, PS5 und Xbox Series X/S verfügbar.