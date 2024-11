STALKER 2: Das solltest du über die Zukunft des Spiels wissen

Nach jahrelanger Entwicklung und mehreren Verzögerungen kam S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl endlich auf den Markt. Doch nicht alles lief glatt. Viele Spieler klagen über nervige Bugs und technische Probleme. Von kleinen Glitches bis hin zu Performance-Problemen – der Start ist mehr als holprig!

Trotzdem gab es auch Lob: Die gigantische Spielwelt und die packende Atmosphäre konnten viele Fans überzeugen. Doch was tun die Entwickler, um die vielen Fehler in diesem zu großgeratenen Shooter-Rollenspiel zu beheben?

Das Team hinter STALKER 2 hat auf X (vormals Twitter) eine klare Botschaft an die Community geschickt: „Wir hören euch.“ Sie versprechen, sich intensiv mit dem Feedback der Spieler zu befassen und das Spiel kontinuierlich zu verbessern.

Die erste Priorität liegt auf sogenannten Hotfixes. Diese kleinen Updates sollen akute Probleme schnell beheben. Im Anschluss sind größere Updates geplant, um langfristige Verbesserungen und neue Inhalte zu integrieren.

A message from the GSC Game World Team.

Before you step into the Zone, we’d like to take a moment to share something from the heart. pic.twitter.com/wuLRAkq7Ba

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) November 20, 2024