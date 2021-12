Squid Game: Netflix entscheidet über Staffel 2 und 3

Millionen Fans warten auf die zweite Staffel, aber anscheinend wird es auch Staffel 3 von Squid Game irgendwann einmal geben! - (C) Netflix - Bildmontage

Aktuell befindet sich der Schöpfer von Squid Game, Hwang Dong-hyuk, in Gesprächen mit Netflix sowohl für die zweite als auch für die drittel Staffel der Hit-Serie. Squid Game wurde bei seiner Veröffentlichung im September 2021 zur größten Netflix-Serie aller Zeiten und überraschte wohl auch den US-amerikanischen Streaming-Dienst mit rekordverdächtigen Zuschauerzahlen. Kein Wunder also, wenn man schon von einer Staffel 3 von Squid Game überlegt.

„Ich bin in Gesprächen mit Netflix sowohl über die zweite als auch über die dritte Staffel“, sagte Dong-hyuk heute in einem Interview mit dem koreanischen Sender KBS (via The Korea Times).

“Wir werden in Kürze zu einem Ergebnis kommen.”

Derzeit befindet sich die zweite Staffel von Squid Game in der Planungsphase, wie Dong-hyuk bereits bestätigte. Anscheinend reichen die Diskussionen mit Netflix auch darüber hinaus, so dass auch gleich Staffel 3 mit eingeplant wird.

Was passiert nach der ersten Staffel Squid Game?

Achtung! Ab hier kann es zu massiven Spoilern kommen, solltet ihr die Netflix-Serie noch nicht gesehen haben.

Die erste Staffel endete damit, dass Seong Gi-hun die Todes-Spiele überlebte um Milliarden Won am Konto zu haben. Nach den Spielen lernt er einen der Organisatoren kennen, die die Spiele ins Leben gerufen haben. Ein bekanntes Gesicht für den Hauptdarsteller der Serie.

Auch in der zweiten Staffel wird Seong Gi-hun zurückkehren! Wie Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk bestätigte, wird sie sich um “Seong Gi-hun drehen”. Er fügte hinzu: „Die Gesamterzählung wird sich um die Menschen drehen, die Gi-hun trifft und die er verfolgen wird.“

Das sind alles nur vage Worte über die nächste Staffel, die nicht all zu viel preisgeben. Bisweilen gibt es auch noch keine Informationen darüber, was in der Staffel 3 von Squid Game passieren wird. So schnell werden wir wohl auch noch nicht die zweite Staffel auf Netflix zu sehen bekommen, auch wenn Millionen Fans darauf warten. Und auch der Streaming-Dienst dürfte an weiteren Staffeln interessiert sein, denn immerhin brachte die Erste fast 1 Milliarde US-Dollar ein.

