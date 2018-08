In zwei Wochen ist es wieder so weit. Die Gamescom öffnet ihre Tore und Square Enix ist mit einem ordentlichen Lineup am Start.

Dragon Quest XI Streiter des Schicksals wird eine spielbare Demo bieten, die unter anderem die neuen Voice-Over beinhalten wird.

Final Fantasy XIV Online ist inzwischen fast schon Dauergast auf der Gamescom. Auch dieses Jahr wieder spielbar, bekommt man, als besondere Promo-Aktion, die Starter Edition am Stand gratis, wenn man sich dort registriert. Außerdem wird es eine Showbühne geben, auf der auch Producer und Director Naoki Yoshida und Sound Director Masayoshi Soken sich die Ehre geben. Am 25. August wird als krönenden Abschluss einen Cosplay Wettbewerb veranstaltet. Zudem wird am 24. und 25. August im Konzerthaus Dortmund die Final Fantasy XIV Eorzean Symphony erstmals in Europa aufgeführt.

Life is Strange 2 bekommt sogar seine Weltpremiere auf der Gamescom. Die Entwickler werden hier alle Details zum heiß ersehnten neuen Titel der Reihe bekannt geben. Und spielbar wird es sogar auch sein.

Just Cause 4 wird ebenfalls zu sehen sein, wenn auch nur mit einer Präsentation, in der die Entwickler zeigen wollen, wie sie die Physik des Spiels nochmal auf ein ganz neues Level heben.

Shadow of the Tomb Raider, der letzte Teil der Prequel Trilogie, wird auch spielbar sein. Und Square Enix hat sich hier auch beim Stand ganz besonders ausgetobt. Dieser wird die Gestalt einer Maya Pyramide haben und einige Spielstationen beinhalten.

Zu guter Letzt Kingdom Hearts 3. Das von Fans seit Jahren erwartete Spiel wird gleich zwei unterschiedliche Demos bieten. Einen Boss Kampf gegen den Rock Titan aus Disneys Herkules, sowie das Erkunden der Toy Box Welt an der Seite von Buzz und Woody aus Toy Story.

Außerdem wird Square Enix einen eigenen Merch Stand bieten.