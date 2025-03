Split Fiction begeistert Kritiker – das nächste Koop-Meisterwerk

Hazelight Studios, die Macher von It Takes Two und A Way Out, haben mit Split Fiction offenbar erneut einen Volltreffer gelandet. Das Koop-Spiel wird von Kritikern gefeiert und kann sich bereits über eine beeindruckende 91-Punkte-Wertung auf Metacritic.com freuen – bei 81 Kritiker-Bewertungen. Doch was macht Split Fiction so besonders?

Warum lieben Kritiker Split Fiction?

Koop-Spiele sind selten, aber Entwickler Hazelight beweist erneut, dass sie das Genre perfekt beherrschen. In Split Fiction erwarten dich clevere Rätsel, temporeiches Gameplay und eine spannende Geschichte, die nur gemeinsam erlebt werden kann.

Push Square sagt über das Spiel: „Split Fiction ist das bisher beste Spiel von Hazelight Studios und sticht als einer der bisher gelungensten und unterhaltsamsten Koop-Titel auf der PS5 hervor. Seine unvergleichliche Vielfalt sorgt dafür, dass es nie langweilig wird, und alle seine verschiedenen Mechaniken sind durchweg gut umgesetzt.“

Tech Radar schreibt: „Split Fiction ist das dritte Koop-Spiel von Hazelight Studios und wohl das bisher größte und einfallsreichste. Es enthält eine Reihe fesselnder Minispiele in einem linearen, aber äußerst lohnenden Plattformspiel, das mit Hazelights typischer Erzählweise gespickt ist, um Sie moralisch auf Trab zu halten.“

Es hagelt viele 100/100-Bewertungen. Es gibt aber auch andere Meinungen zum Spiel.

GamingBolt meint: „Split Fiction hat es in Sachen Gameplay ziemlich gut drauf, schwächelt aber hinsichtlich der vorhersehbaren und fehlerhaften Story. Die eindimensionale Dynamik zwischen den Bösewichten und Klischees zwischen Mio und Zoe kann aufgrund ihrer Präsenz im gesamten Abenteuer nicht ignoriert werden.“

Ebenso Hardcore-Gamer hat viel Kritik: „Split Fiction ist kürzer, teurer und bietet zwar nicht die Originalität oder Vielfalt von It Takes Two, schafft es aber dennoch ein unterhaltsames und fesselndes Spielerlebnis für beide Spieler.“

Ist Split Fiction ein Must-Play?

Wer Koop-Spiele liebt, kommt um Split Fiction wahrscheinlich nicht herum. Die Mischung aus kreativen Rätseln, schnellem Gameplay und fordernden Herausforderungen begeistert die Kritiker. Unser DailyGame-Testbericht fehlt noch, wird aber die nächsten Tage nachgereicht. Wahrscheinlich wird es so ausfallen: Falls du „It Takes Two“ mochtest, dann dürfte dieses Spiel genau dein Ding sein! Koop-Spiele sind selten. Vielleicht hat es Hazelight deswegen auch etwas leichter.