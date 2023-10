Spieler scheinen teilweise Probleme zu haben, Spider-Man 2 zu isntallieren

Die Veröffentlichung von Marvel’s Spider-Man 2 auf der PS5 am 20. Oktober war ein großer Erfolg, aber einige Spieler haben Schwierigkeiten, physische Kopien des Spiels zu installieren.

In diesem mit Spannung erwarteten Nachfolger übernehmen die Spieler die Rollen von Peter Parker und Miles Morales, um New York City vor Kraven dem Jäger zu retten. Trotz der positiven Kritiken gibt es am Starttag Probleme für einige der PlayStation 5 Spieler. Das Problem? Das Game lässt sich nicht von der Disc aus installieren.

Reddit-Benutzer Okrym_ berichtete, dass seine Disc-Version von Marvel’s Spider-Man 2 bei 36 % des Installationsfortschritts auf der PS5 hängen bleibt. Andere Spieler aus verschiedenen Ländern melden ähnliche Installationsprobleme. Hauptsächlich scheint das Problem in Nordamerika und Europa vorhanden zu sein.

Insomniac Games hat die Spieler aufgerufen, ungewöhnliche Bugs und Glitches zu melden, aber bisher keine spezifischen Lösungen für die Probleme geboten. Es scheint, dass dies nur eine begrenzte Anzahl von Spielern betrifft, die das Spiel von einer Disc installieren. Für diejenigen, die das Betrifft ist es natürlich sehr ärgerlich. Immerhin haben sie gut 70 Euro ausgegeben, um Spider-Man 2 am Releasetag spielen zu können.

Sony und Insomniac hoffen, dass dies keine größere Spielerbasis betrifft, da sie das Spiel in der bevorstehenden Weihnachtszeit bewerben möchten. Es gibt auch Gerüchte, dass Spider-Man 2 mit der neuen PS5 Slim-Konsolen gebündelt wird, obwohl Sony das noch nicht bestätigt hat.

Zukünftige Patches und ein New Game+ Modus sind in Planung, wie der Community Manager von Insomniac, James Stevenson, bestätigt hat. Diese Funktionen sollen zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.

Marvel’s Spider-Man 2 ist ab sofort für die PlayStation 5 erhältlich.