Spellbreak für Xbox One und Nintendo Switch angekündigt

Spellbreak - (C) Proletariat

Der Videospiel-Entwickler Proletariat gab heute im Rahmen von IGNs Summer of Games Event bekannt, dass sein erwartetes magisches Battle-Royale-Spiel Spellbreak im späteren Verlauf des Jahres sowohl für Xbox One als auch für Nintendo Switch erscheinen und dabei auch Cross-Play unterstützen wird.

„Proletariats Mission ist es, Spiele zu entwickeln, die die Art und Weise verändern, wie Communities miteinander spielen“, sagte Seth Sivak, CEO von Proletariat, Inc. „Spellbreak den Spielern sowohl auf Xbox One als auch auf Nintendo Switch, zusätzlich zu PC und PS4, zur Verfügung zu stellen, ermöglicht es den Spielern, mit einer riesigen Gemeinschaft zu interagieren und zu konkurrieren, unabhängig von der Plattform ihrer Wahl.“

Was bietet Spellbreak?

Spellbreak ist eine AAA-Fantasy-Battle-Royale-Spielerfahrung mit magischen Kämpfen und mächtigen Zaubersprüchen. Als Spieler wählt man eine Klasse, entfesselt mächtige Kombos und kämpft sich hoch bis sie zum ultimativen Kampfmagier. Mit einem vielschichtigen Item- und Klassensystem ermöglicht es der Titel von Proletariat seinen Spielern, die Hollow Lands allein oder gemeinsam mit Freunden zu dominieren. Das Battle Royale-Spiel befindet sich aktuell auf der Playstation 4 und dem PC in der Beta-Phase.

Wer ist Proletariat?

Proletariat wurde 2012 von einer Gruppe von Videospiel-Veteranen von Harmonix, Turbine und Insomniac gegründet. Proletariat ist ein preisgekrönter Spieleentwickler, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, bahnbrechende Multiplayer-Titel zu entwickeln.

Der erste große Titel des Studios, World Zombination, debütierte Anfang 2015 als begehrter „Editor’s Choice“ im iOS App Store. Er zog Millionen von Spielern weltweit an, wurde dann in die „Best of 2015“-Liste von Apple aufgenommen und erwarb den Ruf, AAA-Qualität und Tiefe in die mobile MMO-Landschaft zu bringen.

Einen genauen Release-Termin für die Xbox One- und Nintendo Switch-Version von Spellbreak gibt es aktuell noch nicht. Auf jeden Fall soll Crossplay von Tag 1 der neuen Versionen verfügbar sein. Finden wir gut! Was sagt ihr zu diesem Titel? Schreibt uns doch eure Meinung in den Kommentaren!