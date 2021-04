Space Jam 2: A New Legacy – Der Trailer ist da

Space Jam 2 LeBron Tweetie © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Erinnert ihr euch noch an das legendäre Basketball Match zwischen den Looney Tunes, gemeinsam mit Michael Jordan, gegen die Mon Stars? Als plötzlich der reale Basketball Star auf dem Court stand, umringt von Zeichentrick-Figuren? Das war ein unglaublicher Kino Moment und ein riesen Spaß für Familien. Wenn man den Trailer zum Sequel 25 Jahre später ansieht, merkt man schon im Trailer dass Space Jam 2 auf all dies vergessen hat.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Space Jam 2 ein Trailer in die falsche Richtung

Dieses mal ist es LeBron James der in die Rolle des Sport-Helden schlüpft. Er selbst ist ein großer Fan des ersten Films und es erfüllt ihn (laut zahlreichen Interviews) mit Freude und Stolz an diesem Film mitwirken zu können. Ob er mit dem finalen Produkt so glücklich sein wird, ist eine andere Frage. Natürlich werden kommende Generationen nicht merken welche Unterschiede sich hier zeigen.

Fans und Nostalgiker die Teil 1 mochten und noch immer im Herzen tragen, werden aber schon beim Trailer sehen was bei Space Jam 2 alles über den Haufen geworfen wurde. Aus irgendeinem, noch unersichtlichen Grund, entführt Don Cheadle den Sohn von LeBron James und fordert diesen zu einem Basketball Match heraus. Auch ohne ersichtlichen weiteren Grund, wird dieser zu den Looney Tunes geschickt.

Als wären dies nicht schon genug Änderungen, so wird LeBron zunächst selbst zu einer Zeichentrick Figur. Das gab es bei Michael Jordan nicht. Und das machte den Film auch damals zu einem Phänomen. Als man glaubt dass sie nun doch den Stil von früher wieder aufgreifen, wird nicht nur LeBron James real. Im Trailer zu Space Jam 2 werden auch die Cartoons zu „Live Action“ Figuren.

Space Jam oder einfach nur ein Basketball Film?

Natürlich kann man von einem Trailer nur wenig über die Story von Space Jam 2 sagen. Jedoch hatten in Teil 1 Bugs Bunny und seine Freunde einen triftigen Grund sich Jordan zu holen. Sie mussten siegen um nicht versklavt zu werden. Welchen Grund sollten sie haben sich in LeBron James‘ Streit einzumischen? Da fehlt einem etwas die Verbindung.

Das Markenzeichen des Films mit den Animationsfiguren die mit realen Menschen interagieren zu streichen, ist aus Sicht eines nostalgischen Fans jedoch die größte Gemeinheit. Es bleibt wohl zu fürchten, dass dieser Film enttäuschen wird, wenn man nicht gerade ein Kind ist, welches Teil 1 nie gesehen hat.