Space Jam Fortsetzung kommt noch 2021

Im Jahr 1997 erschien mit Space Jam zwar nicht der erste Film, der Menschen und Zeichentrick Figuren ins selbe Bild setzte, aber einer der kultigsten. Mit NBA Superstar Michael Jordan in der Hauptrolle neben Bugs Bunny. Wenn auch viel Kritik geübt wurde in den Medien, so konnte der Film zumindest Kinder begeistern und wird heute gerne mit Nostalgie gesehen. Space Jam bekommt 2021 eine Fortsetzung mit LeBron James und ein Sekunden Teaser davon ist auf YouTube zu entdecken.

2021 Space Jam Fortsetzung wird „A new Legacy“ heißen

In einem YouTube Video teasen Warner Bros und HBO kommenden Projekte. Neben dem neuen Godzilla vs Kong und dem kommenden Mortal Kombat Film, bekommen wir auch einen Augenblick aus der Space Jam Fortsetzung 2021 zu sehen. Klipp und klar der bereits bestätigte Hauptdarsteller LeBron James neben Kult-Hase Bugs Bunny. Zur Story des Films sind noch keinerlei Details bekannt. Ja, nicht ein Mal Gerüchte, darüber worum es gehen könnte. Nur der Untertitel mit „A new Legacy“ wurde bisher veröffentlicht.

Michael Jordan hat einst gesagt, er würde nicht für eine Fortsetzung zurückkehren. Viel lieber wäre ihm, dass jemand seine Stelle übernimmt. Sein Wunsch wurde ihm somit erfüllt. LeBron James ist nicht nur der Nachfolger Jordans, sondern selbst bekennender Fan des ersten Films. Space Jam genießt heute einen kleinen Kultstatus. Ob die Fortsetzung diesem Status gerecht werden kann, bleibt zu hoffen. Wer jetzt Lust haben sollte sich das Original anzusehen, findet dies auf Netflix. Oder ihr besucht die Website die seit 1996 noch immer aktiv ist.