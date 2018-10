SoulCalibur VI bringt ein großartiges Feature. Ein Character Creator, mit dem man quasi alles nachbauen kann, was man möchte. Vielleicht etwas zu viel.

Im Grunde handelt es sich um ein großartiges Tool. Mit der Möglichkeit, Objekte zu platzieren, skalieren und einzufärben, sind schon einige großartige Charaktere entstanden. Im entsprechenden Subreddit /r/SoulCalibur finden sich reichlich kreative Umsetzungen. Mir kam beispielsweise heute erst ein etwas muskulöser ShyGuy aus der Super Mario Reihe entgegen.

Aber das Internet wäre nicht das Internet, wenn der Humor nicht früher oder später unter die Gürtellinie fallen würde. Und das wortwörtlich im Falle von SoulCalibur VI. Um nicht weiter um den heißen Brei herumzureden, SoulCalibur VI wurde mit reichlich genitalfokussierten Kreationen geflutet. Von eher implizierenden Varianten mit einem gigantischen Revolver zwischen den Beinen, hin zu doch sehr direkten Umsetzungen.

Hinzuzufügen ist, dass es einen Charakter gibt, Voldo, dessen Moveset auf sehr aktiven Hüftbewegungen aufbaut. Optimal also für derlei Schabernack. Das Video in diesem Tweet ist ein gutes Beispiel, was den Leuten so alles in den Sinn kommt, wenn man ihnen die Möglichkeiten gibt. Klickt es aber NICHT auf der Arbeit an oder wenn ihr keine Gemächter sehen wollt.

Bisher gibt es noch keine offizielle Reaktion seitens Bandai Namco, man kann allerdings mit einer baldigen Antwort rechnen. Solltet ihr SoulCalibur VI spielen und euch eine solche Kreation begegnen, wisst aber zumindest bescheid.

