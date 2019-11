Sony fährt Server für zwei exklusive PS4-Spiele herunter

Driveclub - (C) Sony

Wenn bei Online-Spielen die Server heruntergefahren werden, ist der gesamte oder ein Teil des Spielinhalts für die Spieler in der Regel nicht mehr verfügbar. Leider werden bald zwei PS4-Spiele diese Behandlung erhalten. Wie wir berichtet haben, wird es Singstar treffen, aber auch Driveclub.

Die Server von Singstar werden am 31. Januar 2020 offline sein und die Verbindung zu Driveclub wird am 31. März 2020 getrennt.

Freizeit-Singer, die immer noch Spaß an Singstar haben, werden sich darauf vorbereiten wollen, dass das Spiel offline geht. Zum Glück wird das Musik-Videospiel weiterhin spielbar sein, auch wenn einige seiner Funktionen sind nicht mehr verfügbar, sobald es offline ist. Spieler können weiterhin ihre heruntergeladenen Titel genießen und auf absehbare Zeit weiterhin alle Titel herunterladen, die sie gekauft haben. Also auch wenn du sie schon gelöscht hast um Speicherplatz zu bekommen. Nach dem 31. Januar werden jedoch keine neuen Songs mehr zum Kauf angeboten. Wenn die Spieler also ein Auge auf neue Tracks haben und den Sprung nicht geschafft haben, ist es jetzt an der Zeit, dies zu tun. Sonst ist es zu spät. Definitv ab dem 31. Januar.

Zusätzlich zu der Unfähigkeit, online zu spielen, können Spieler keine Clips mehr für Social-Media-Kanäle jeglicher Art freigeben, nachdem die Server ausgefallen sind. Aufgrund des Verlusts der Online-Funktionalität des Spiels können einige Trophäen nicht mehr erworben werden. Spieler, die das Spiel zu 100% spielen möchten, haben also erst bis Anfang nächsten Jahres Zeit, dies zu tun.

Die Onlinedienste von Driveclub sind auch nicht mehr verfügbar, sobald die Server heruntergefahren werden. Während das Spiel weiterhin spielbar ist, können Benutzer nicht mehr online mit anderen Spielern konkurrieren und die Online-Bestenlisten funktionieren nicht mehr. Das Herunterfahren der Driveclub-Server folgt der Entscheidung von Sony, Driveclub aus dem Online-Shop zu streichen, um zu verhindern, dass neue Spieler das Spiel kaufen. Wie bei den meisten Spielen sollten die Spieler jedoch in der Lage sein, den Titel erneut herunterzuladen, wenn sie ihn zuvor gekauft haben, zumindest auf absehbare Zeit.

Singstar erfreut sich seit seinem Debüt auf der PS2 großer Beliebtheit, aber wie bei anderen Musikspielen scheint es in den letzten Jahren eine schwindende Fangemeinde gegeben zu haben. Driveclub verkaufte sich auch für einen frühen PS4-Titel recht gut. Doch die Lebensdauer der PS4 neigt sich dem Ende zu.