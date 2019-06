Wie der Sony-Exklusiv-Entwickler Naughty Dog angekündigt wird man die Multiplayer-Server der PS3-Titel The Last of Us, The Last of Us: Left Behind, Uncharted 2 und Unchartes 3 mit September offline schalten.

Die Unterstützung für den Multiplayer-Modus wird für die oben genannten Titel am Dienstag, den 3. September um 2:00 Uhr nachts enden.

„Es ist bittersüß, um es gelinde auszudrücken“, so Naughty Dog in der Ankündigung. „Uncharted- und The Last of Us-Multiplayer auf der PS3 definieren Einträge in der Geschichte von Naughty Dog. Wir fühlen uns geehrt, die leidenschaftlichen Communities zu unterstützen, die sich seit fast einem Jahrzehnt um sie herum entwickelt haben.“

Das Studio plant, den Spielen einen (letzten) „richtigen Startschuss“ zu geben, indem alle Multiplayer-DLCs für Uncharted 2, Uncharted 3 und The Last of Us für PS3 ab sofort kostenlos sind.