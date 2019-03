Share on Facebook

Sony hat angekündigt, Driveclub, Driveclub VR und Driveclub Bikes im August aus dem PlayStation Store rauszunehmen.

Wenn du dich für Driveclub, Driveclub VR oder Driveclub Bikes interessierst, kannst du es bis zum 31. August aus dem PlayStation Store beziehen. Sony kündigte am Wochenende an, die Spiele zu löschen. Außerdem werden die Online-Server geschlossen, jedoch erst am 31. März 2020.

Diejenigen, die die Spiele besitzen, können weiterhin im Einzelspieler-Offline-Modus spielen. Aufgrund der zahlreichen Online-Gameplay-Funktionen sind jedoch einige Inhalte und Gameplay-Funktionen betroffen. Details zu diesen Funktionen findest du unter diesem Link.

Der im Jahr 2014 veröffentlichte Racing-Titel erhielt sein letztes Update im Oktober 2016, das vor dem Schließen der Evolution Studios im März dieses Jahres entwickelt wurde.