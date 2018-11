Sony Interactive Entertainment (SIE) startet seine Sparsinns-Angebote mit hohen Rabatten auf zahlreiche beliebte Spiele, Abonnements für PlayStation Plus (PS Plus) und PlayStation Now (PS Now) und vielem mehr.

Bis zu 60% Rabatt im PS Store



Ab Freitag, dem 16. November, 11 Uhr (deutscher Zeit) geht’s los: Die Sparsinns-Angebote umfassen Hits wie Marvel’s Spider-Man, Call of Duty: Black Ops 4, EA Sports FIFA 19, Need for Speed: Payback, Assassin’s Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2: Special Edition und vieles mehr.

und vieles mehr. Die Angebote enden am Dienstag, den 27. November, um 00:59 Uhr (deutscher Zeit).

20 % Rabatt auf PS PLUS-Jahresabo



Dieses Angebot ist jetzt für alle Spieler einschließlich aktueller Mitglieder verfügbar.

Spieler können dieses Angebot im PlayStation™ Store (PS Store) bis Dienstag, den 27. November, 11:00 Uhr (deutscher Zeit) nutzen.

30 % Rabatt auf PS PLUS-Jahresabo



Dieses Angebot ist jetzt für alle Spieler, einschließlich aktueller Mitglieder, bis Dienstag, den 27. November, 11:00 Uhr (deutscher Zeit) verfügbar.

Weitere Informationen und eine Liste aller Angebote gibt es auf dem offiziellen PlayStation-Blog.

