PS4: Sony bietet für WWE 2K20 Rückerstattungen an

Jetzt heißt es tapfer sein! Naughty Dog hat über den Playstation Blog eine weitere Verschiebung des lang ersehnten Nachfolger Last of Us 2 kommuniziert. Dies ist bereits die dritte Verschiebung seit der Ankündigung. Der Originaltermin war September 2019. Dann folgte der Aufschub in den Februar 2020 und jetzt weiter auf Mai. Fehlt nicht mehr viel…