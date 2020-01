Sony arbeitet an einer neuen Horror-Spielserie für die PlayStation 5

Habt ihr schon einmal alle Nintendo 64-Cartridges auf einen Bild gesehen? Nein? Zumindest in Nordamerika ist das einen User namens Carl_Sammons gelungen. Dieser hat 297 Cartridges für die Nintendo 64, also alle Spiele. Sogar eines mehr, als jemals in Nordamerika erschienen ist. Genau 296 Spiele wurden offiziell für den N64 in Nordamerika lizenziert. Da Carl_Sammons…