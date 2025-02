Sonic Racing: CrossWorlds – SEGA enthüllt ersten Trailer und kündigt Netzwerktest an

SEGA hat den ersten Trailer und Screenshots für das neue Crossover-Rennspiel Sonic Racing: CrossWorlds veröffentlicht. Das Spiel kombiniert ikonische Charaktere aus dem Sonic the Hedgehog-Universum mit anderen beliebten SEGA-Franchises und verspricht ein völlig neues Renn-Erlebnis. Mit innovativen Spielmechaniken und einem riesigen Charakter-Roster könnte Sonic Racing: CrossWorlds das nächste große Highlight für Rennspiel-Fans werden.

Sonic Racing: CrossWorlds führt Spieler in eine Welt, die sich durch einzigartige Strecken und innovative Features auszeichnet. Neben klassischen Rennstrecken auf Land, Wasser und in der Luft wird das neue Travel Rings-Feature eingeführt. Dieses transportiert die Fahrer während des Rennens in Echtzeit in neue CrossWorlds, was für dynamische und unvorhersehbare Rennmomente sorgt.

Ein weiteres Highlight ist der größte Charakter-Roster aller Sonic-Rennspiele. Fans können nicht nur ihre liebsten Sonic-Charaktere steuern, sondern auch Helden aus anderen SEGA-Universen. Darüber hinaus bietet das Spiel eine breite Palette an anpassbaren Fahrzeugen. Spieler können Fahrzeugteile, Kräfte und Fähigkeiten kombinieren, um ihr perfektes Rennfahrzeug zu erschaffen und so ihren individuellen Spielstil zu unterstützen.

Geschlossener Netzwerktest für PlayStation 5

SEGA hat außerdem einen geschlossenen Netzwerktest für Sonic Racing: CrossWorlds angekündigt. Dieser findet vom 21. Februar um 01:00 Uhr MEZ bis zum 23. Februar um 01:00 Uhr MEZ exklusiv für PlayStation 5 statt. Interessierte Spieler können sich noch bis zum 19. Februar über die offizielle Website bewerben.

Teilnehmer, die den Test absolvieren und anschließend eine Umfrage ausfüllen, erhalten einen speziellen In-Game-Bonus, der in der Vollversion des Spiels verwendet werden kann. Dies ist eine großartige Gelegenheit für Fans, das Spiel vorab zu testen und sich einen exklusiven Vorteil zu sichern.

Sonic Racing: CrossWorlds wird für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht bekannt gegeben, aber die Ankündigung des Netzwerktests deutet darauf hin, dass das Spiel in naher Zukunft erscheinen könnte.

Mit seinem innovativen Gameplay, dem riesigen Charakter-Roster und den anpassbaren Fahrzeugen könnte Sonic Racing: CrossWorlds das nächste große Rennspiel-Event werden. Fans der Serie und Neulinge gleichermaßen dürfen gespannt sein, was SEGA mit diesem ambitionierten Projekt auf die Strecke bringt.