Song in the Smoke: Rekindled (PS VR2) – Game Review

Es sind bereits mehrere Survival Games für die PlayStation VR2 angekündigt. Und die neue Brille bietet sich für solche Survival Erfahrungen ja durchaus an. Denn mit der neuen Steureung und den VR Sense Controllern, sind die Möglichkeiten hier viel besser. Song in the Smoke legt zum Launch der Hardware hier auch einen guten Start hin und legt die Latte zwar nicht hoch, liefert aber solide ab.

Song in the Smoke: Die Story – Game Review

Zur Story selbst, oder besser gesagt wohin diese führt, kann ich euch nicht mal so viel sagen. Da dieses Game doch einiges an Zeit und Geduld fordert um so richtig in Gänge zu kommen. Sich an diese neuartige VR Steuerung gewöhnen, die Welt mal erkunden und auch das Hantieren mit diversen Werkzeugen will alles Zeit und Aufmerksamkeit von den Spieler:innen. So schnell geht es in Song in the Smoke also nicht vorwärts.

Aber was ich euch sagen kann, ist dass ein gigantisches, mehrköpfiges und sehr gruseliges Krähenwesen euch beobachten wird. Immer auf irgendeiner Klippe sitzend. Krächzend. Und dieses Vieh wirkt wirklich beklemmend. Es kann sein dass ich die ersten 10 Minuten des Spiels damit verbracht habe, zu versuchen das Vieh mit einem Stein zu bewerfen. Dabei schlug ich gegen unsere Wohnzimmer Lampe. Vorsicht also, achtet auf eure Umgebung.

Song in the Smoke: Handwerk – Game Review

“Seht euch nur mein Werk an! Ich, ich habe Feuer gemacht!” Einer der interessantesten und, wie ich persönlich finde, witzigsten Aspekte des Spiels ist das Handwerk. Es ist zwar ganz klar ausbaufähig. Denn die Animationen sind recht simpel gehalten. Das ist aber eher der Grafik geschuldet, zu der ich noch kommen werde. Aber man muss das Handwerk in diesem Spiel durchaus loben. Denn hier kommt Survival Feeling auf.

Song in the Smoke hat durchaus einige Gegenstände welche für das Überleben und Vorankommen in der Geschichte relevant sind. Aber diese muss man erst Herstellen. Durch die richtigen Rohstoffe und entweder das Klopfen mit einem stumpfen Stein oder das Wetzen mit einem geschliffenen Stein, passieren mit einem Stück Holz zum Beispiel ganz unterschiedliche Dinge. Und ja, es war schon ein cooler Moment Ingame das erste eigene Lagerfeuer zum Brennen zu bringen.

Grafik und Audio zusammen – Game Review

An diesen Stellen habe ich wirklich nicht weiß Gott was erwartet. Schließlich kannte ich den Trailer und diverse Pressebilder zu Song in the Smoke und wusste worauf ich mich da einlasse. Folglich bin ich weder von der Grafik noch von der Audio in diesem Sinne enttäuscht. Es ist genau was mir versprochen wurde. Allerdings ist beides etwas gewöhnungsbedürftig. Denn die Töne und Geräusche klingen etwas zu schwach um wirklich im Spiel zu versinken.

Während die Welt im Spiel selbst mit der nicht gar so realistischen Grafik, sich durchaus sehen lassen kann. Es ist also durchaus vorgekommen, dass ich einfach mal stehen geblieben bin. Nur um die Gegend zu beobachten oder von einer Klippe aus in das Tal hinunter zu sehen. Mystisch, künstlerisch schön gemacht. So würde ich die Szenerie jetzt beschreiben. Es lässt mich jetzt nicht vor Freude ausrasten, aber einen kleinen Moment die Aussicht genießen.

Song in the Smoke: Die Steuerung – Game Review

Es ist relativ selten, dass ich der Steuerung eines Spiels einen eigenen Absatz widme. Aber wenn, dann ist noch seltener, dass es sich um Lob handelt. Leider ist auch das hier eher der Kritik oder besser gesagt der fairen Schilderung geschuldet. Denn ihr solltet wissen worauf ihr euch bei der Steuerung hier einlasst. Diese kann nämlich etwas klobig, verwirrend sein und sogar ein Gefühl von Übelkeit auslösen aufgrund unnötiger Hektik. Springen ist zum Beispiel in Song in the Smoke anfangs etwas strange.

Denn es ist primär das “Drehen” des Charakters welches hier stört. Denn wenn ihr nicht vor habt euch im Raum mit der VR immer in die jeweilige Richtung zu drehen und früher oder später mit dem Kabel eingewickelt zu sein, so werdet ihr den rechten Stick nutzen. Welcher die Figur in ruckartigen Bewegungen um ein paar Grad immer in die jeweilige Richtung zucken lässt. Dieser Ruck macht dann teilweise dieses Gefühl von Übelkeit, weil es zu hektisch ist. Hier wäre eine fließende Drehbewegung weit angenehmer!

Fazit zu Song in the Smoke: Rekindled

Es ist ohne Zweifel ein gutes Survival Spiel. Und die VR Elemente sind richtig cool ausgearbeitet. Dass man sich Essen wirklich zum Mund halten muss bis man aufgegessen hat, das Schnitzen von Waffen oder auch das Klopfen von Feuersteinen bis das Feuer brennt. Es ist schon sehr cool in dieses Abenteuer einzutauchen. Auch wenn es grafisch jetzt nicht in der obersten Liga mitspielt. So ist es definitiv ein gelungenes und gut gemachtes Game. Song in the Smoke ist auf jeden Fall ein Spiel dass man in der VR Bilbiothek haben kann um zwischendurch in den Survival Modus zu gehen und zu sehen ob man weiter überleben kann. Es macht mich zudem noch gespannter darauf, was für Survival Games in Zukunft auf der VR erscheinen könnten.

Review Wertung

7 SCORE Ein wirklich gutes Survival Game für die VR. In seinem Stil ein echter Hingucker und das Handwerk ist liebevoll ausgearbeitet. Mit Potenzial nach oben aber guter Leistung. Detail-Wertung Grafik 8 Sound 6 Gameplay 8 Story 7 Motivation 8 Steuerung 6

