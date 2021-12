So sehen KI-generierte Pokémon aus

25 Jahre Pokémon und Anfang dieses Jahres wurde das 900 Monster enthüllt. Das ist richtig, es gibt jetzt 900 Pokémon und das ist schon verrückt. Wer kannte nicht den Pokémon Song, der damals alle Pokémon der 1. Generation enthielt. Wie lang würde wohl so ein Lied jetzt mit 900 werden?

Das Bemerkenswerte daran ist die kontinuierliche Fähigkeit derer, die sie entwerfen, immer wieder neue Ideen zu entwickeln. Natürlich dürfte jedem schon diverse Ähnlichkeiten zu realen Tieren aufgefallen sein, wie zum Beispiel Sandan, welches aussieht wie ein Gürteltier. Doch daran ist ja grundsätzlich nichts verwerflich daran. Wie auch immer, wenn die Verantwortlichen für das Design zukünftiger Pokémon Probleme haben, ist es vielleicht an der Zeit, die Dienste einer KI in Anspruch zu nehmen.

Wenn ihr wissen möchtet, was sich eine KI ausdenken würde, dann ist Max Woolf mit der Antwort zur Stelle. Woolf gab einem Bot alle bisher erschienen Pokémon und lies diesen eigene Fake-Monster erstellen. Einige der KI-generierten Designs sind ziemlich cool und könnten leicht als neues Pokémon durchgehen. Auf der anderen Seite gibt es auch einige, die eher unter “Monster aus Alpträumen” fallen.

I forced a bot to look at every Pokémon and told it to generate its own. Here are the results.

(this isn’t a joke, that’s actually how I made these) pic.twitter.com/MfJUWJHZoB

— Max Woolf (@minimaxir) December 15, 2021