Silent Hill Remake: So würde es in der Unreal Engine 5 aussehen

Wie könnte eine moderne Version von Silent Hill aussehen? Fans hätte das Franchise von Konami heute noch und so arbeitet Codeless Studio an einen Silent Hill-Remake. So könnte der klassische Horrortitel in der Unreal Engine 5 aussehen.

Das Video zeigt uns eine von dichtem Nebel bedeckten Straße, bevor eine Figur – wahrscheinlich der Protagonist Harry Mason – in Sicht kommt. Der erste Teil des Silent Hill-Remake-Filmmaterials sperrt seine Perspektive auf eine Third-Person-Kamera, die hinter dem Charakter sitzt, während er durch die Umgebung geht.

Im Verlauf des Pre-Alpha Gameplay-Material-Videos wechselt die Kamera zu einer festen Perspektive, die an ältere Horrorspiele erinnert, während Harry ein dunkles Interieur erkundet und sein Feuerzeug verwendet, um bei der Navigation zu helfen. Das Video zeigt uns nicht all zu viel Interaktion, obwohl der Protagonist während seines viereinhalbminütigen Laufs an einigen Stellen eine Tür öffnet und auf grausame Unreal Engine 5-gerenderte Gore stößt.

Das Video basiert auf einem Pre-Alpha-Build, schafft es jedoch, einige der atmosphärischen Qualitäten des Originals einzufangen. Aktuell ist jedoch unklar, ob das Projekt voranschreitet. Natürlich stellt sich auch die Frage wie Konami darauf reagiert, die bekanntlich noch immer das Franchise übrig haben. Vielleicht wird es bei diesem kleinen Ausschnitt zu einen Silent Hill-Remake in der Unreal Engine 5 bleiben.

Silent Hill: Eine lange Geschichte

Anders als Resident Evil beendete Konami die Silent Hill-Spielserie. Das ursprüngliche Silent Hill erschien 1999 und ein vollständiges Remake in der modernen Grafik-Engine wäre wohl ein ein Fan-Fest, für langgediente Spieler.

Fans der Horror-Spielserie würden sich natürlich über ein Remake oder ein neues Spiel freuen, aber seit der Einstellung von Silent Hills gab es nicht viel Offizielles darüber.

Das letzte Hautspiel der Spielserie erschien 2012, also vor 10 Jahren. Ebenso der letzte Realfilm. Es wäre Zeit das Franchise wiederzubeleben, nicht nur durch Fan-Remakes!